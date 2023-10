Thủ đoạn tinh vi của nam sinh viên dùng clip, hình ảnh 'nhạy cảm' để tống tiền nhiều cô gái

Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra vụ án hình sự "Cưỡng đoạt tài sản" do Đoàn Thái An (22 tuổi, sinh viên một trường đại học) thực hiện.

Theo cơ quan chức năng, năm 2022, Đoàn Thái An (quê Sóc Trăng, tạm trú tại phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức) dùng tài khoản Facebook tên "Lương Thùy" (hình đại diện là nữ) kết bạn với nhiều cô gái và đề nghị tham gia chương trình "tặng son đổi quà".

An hướng dẫn các cô gái tham gia chương trình, trong đó có mục quét mã QR để thực hiện clip hoặc gửi ảnh khỏa thân qua Zalo. An thuyết phục các cô gái, rằng clip và ảnh khỏa thân là một trong những yêu cầu bắt buộc chứ An không lưu trữ, không phát tán ra ngoài. Bên cạnh đó, theo điều kiện tham gia chương trình nhận quà, những ai đã đăng ký, nếu không tham gia thì sẽ bồi thường số tiền rất lớn.

Tin lời An, một số cô gái đã đồng ý tham gia, gọi video qua Zalo trong tình trạng khỏa thân, chụp ảnh khỏa thân gửi cho An. An lưu trữ những hình ảnh khỏa thân các nạn nhân.

Sau đó, An dùng các clip và ảnh khỏa thân này, đe dọa các cô gái phải gửi tiền cho An. Nếu các cô gái không gửi tiền, An sẽ cho phát tán lên mạng xã hội hoặc gửi các hình ảnh này cho người thân của các cô gái. An dùng tài khoản của hai người phụ nữ N.T.P.U và C.T.X.H (quê Đắk Lắk) đứng tên để nhận tiền của các nạn nhân.

Công an TP. Thủ Đức, yêu cầu bà U. và bà H. (đứng tên hai tài khoản mà An dùng để nhận tiền cưỡng đoạt) và những ai là bị hại của An thì nhanh chóng liên hệ cơ quan này để phối hợp điều tra làm rõ vụ dùng ảnh khỏa thân để cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Đoàn Thái An.

Nhìn nhân vụ việc dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Thủ đoạn phạm tội của đối tượng này là rất nguy hiểm, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân mà còn xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của nạn nhân, có thể gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Cơ quan điều tra sẽ từng bước làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi của đối tượng gây án, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Với hành vi sử dụng clip nhạy cảm để đe dọa, uy hiếp tinh thần nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản đã đủ dấu hiệu cấu thành tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 Bộ luật hình sự mà không phụ thuộc vào việc đối tượng đã chiếm đoạt được tài sản hay chưa.

Điều đáng chú ý, đối tượng gây án là sinh viên, có học thức và hiểu biết pháp luật nhưng lại thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, phương thức thủ đoạn rất đê hèn, có thể ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý và cuộc sống của nạn nhân. Bởi vậy đối tượng này có thể sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Vụ án này sẽ là bài học cho các đối tượng xem thường pháp luật, lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet để chiếm đoạt tài sản. Đồng thời cũng là bài học cho các nạn nhân về việc bảo vệ bí mật đời tư cá nhân và tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

