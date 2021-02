Thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ ngày giáp Tết: Lễ truy điệu trong nước mắt

Thứ Hai, ngày 08/02/2021 13:17 PM (GMT+7)

Lễ viếng, truy điệu thiếu tá Vi Văn Luân (SN 1981, công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; hy sinh vì bị tội phạm ma túy bắn) diễn ra trong nước mắt. Đau xót hơn khi gia đình người chiến sĩ công an này còn nhiều khó khăn...

Liên quan tới sự việc thiếu tá công an hy sinh khi bị nhóm vận chuyển ma túy bắn, chiều 7/2, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Mường Lát và UBND huyện Mường Lát cùng gia đình, người dân ở thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát đã tổ chức lễ viếng và truy điệu thiếu tá Vi Văn Luân (SN 1981) - cán bộ Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát.

Trong lễ viếng và truy điệu thiếu tá Vi Văn Luân, nhiều người dân cũng như đồng đội của thiếu tá Luân không khỏi xót xa cho gia cảnh của người chiến sĩ đã ngã xuống trong khi Tết đang tới gần.

Thiếu tá Luân là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở xã Tam Chung (nay là thị trấn Mường Lát), huyện Mường Lát. Thiếu tá Luân hy sinh để lại phía sau bố mẹ già, người vợ đang là giáo viên cấp 2 ở xã Pù Nhi và 2 con nhỏ - lớn mới 12 tuổi, nhỏ mới 5 tuổi.

Theo đồng đội của thiếu tá Vi Văn Luân, trong trận lũ lịch sử năm 2017, gia đình Luân đã bị nước lũ cuốn trôi hết nhà cửa tại xã Tam Chung, huyện Mường Lát. Năm 2018, được đơn vị, bạn bè giúp đỡ, Luân đã dựng một ngôi nhà nhỏ ở khu 5, thị trấn Mường Lát. Hằng ngày, 2 vợ chồng Luân đi chung một chiếc xe máy vượt 18km từ thị trấn Mường Lát ra ra xã Pù Nhi làm việc.

Dù khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng thiếu tá Vi Văn Luân lúc nào cũng tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết với công việc.

Đêm 6/2, trong khi truy bắt tội phạm ma tuý thuộc địa bàn xã Mường Lý, huyện Mường Lát, thiếu tá Vi Văn Luân đã bị nhóm vận chuyển ma túy bắn gây tử vong.

Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thắp hương viếng thiếu tá Vi Văn Luân.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an huyện Mường Lát đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm tình hình để triệt xóa tụ điểm ma túy phức tạp tại bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát.

Khoảng 19h ngày 6/2, lãnh đạo Công an huyện Mường Lát phân công tổ công tác gồm 5 đồng chí do đại úy Phạm Văn Vương - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, Công an huyện Mường Lát - làm Tổ trưởng, tiến hành mật phục, bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm, xã Trung Lý sang bản Mau, xã Mường Lý để tiêu thụ.

Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa - chia buồn, động viên gia đình và người thân của thiếu tá Vi Văn Luân hy sinh khi truy bắt tội phạm buôn bán ma túy.

Trong quá trình vây bắt, lợi dụng địa hình miền núi hiểm trở, trời tối, các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy đã chống trả quyết liệt, nổ súng bắn về phía tổ công tác và tẩu thoát khỏi hiện trường. Đồng chí Vi Văn Luân - công an viên xã Phù Nhi, huyện Mường Lát - bị thương nặng và hy sinh.

Ngay sau khi tổ chức lễ viếng đồng chí Vi Văn Luân, thay mặt Đảng ủy - lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao một phần kinh phí trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội để hỗ trợ, động viên gia đình đồng chí Vi Văn Luân vượt qua đau thương, mất mát.

