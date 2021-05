Thiếu nữ tâm thần bị hàng xóm xâm hại nhiều lần

Phải khởi tố vụ án Điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 06/2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quy định rằng một trong những tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân là tình trạng nạn nhân bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Người nào lợi dụng tình trạng này để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác thì phạm vào tội hiếp dâm, theo khoản 1 Điều 141 BLHS… Cả hai kết quả giám định pháp y tâm thần đều nêu M. thuộc trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó, người đã có hành vi lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của M. để xâm hại tình dục M. cần phải bị khởi tố để điều tra. Khi xác định được người hàng xóm quan hệ tình dục với M. vào thời điểm M. bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thì hành vi của người này đã thỏa mãn dấu hiệu của tội phạm. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh cần phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội hiếp dâm. Có như vậy mới tránh được việc bỏ lọt tội phạm, bảo vệ được quyền lợi chính đáng của bị hại. Luật sư TRẦN THỊ NGỌC NỮ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM