Thiếu niên 16 tuổi rút dao đâm thương vong 3 chủ nợ ngay tại quán trà chanh

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 11:14 AM (GMT+7)

Thấy Đạt đang ngồi tại quán trà chanh 1945, nhóm của Thông đã xông tới đánh hội đồng Đạt.

Quán trà chanh nơi xảy ra sự việc.

Ngày 14/3, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ hình sự Đặng Đức Đạt (SN 2005, trú tại xóm Bến, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên) để làm rõ hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 14h ngày 12/3, tại quán trà chanh 1945 thuộc xóm Trại, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ xô xát khiến 3 người thương vong.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, nhóm 3 người gồm Trần Văn Thông (SN 1976, trú xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội); Dương Đình Thanh (SN 2003, trú tại xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên) và Lê Huỳnh Đức (SN 2003, trú xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) - cùng là nhân viên quán karaoke Dragon (phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên) tìm đến quán trà chanh 1945 để gặp Đặng Đức Đạt.

Sau khi vào quán, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này, Thanh, Thông, Đức đã xông đến đánh hội đồng Đạt. Bị “úp sọt”, Đạt đã rút dao nhọn đâm 3 địch thủ rồi cầm dao bỏ chạy.

Thanh, Thông, Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu, riêng Thông do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Tin báo về vụ hỗn chiến nhanh chóng được thông tin đến cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an thị xã Phổ Yên đã phong toả hiện trường hỗn chiến là quán trà chanh 1945 đồng thời truy bắt Đặng Đức Đạt.

Đến 19h cùng ngày, các trinh sát đã bắt giữ Đạt khi nghi phạm đang lẩn trốn tại khu vực xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên.

Qua đấu tranh, lấy lời khai Đạt và những người có liên quan, cơ quan điều tra bước đầu xác định do Đạt nợ 11 triệu đồng tiền hát tại quán karaoke Dragon nên 3 người Thanh, Thông, Đức tìm Đạt để đòi tiền. Thấy Đạt ở quán trà chanh 1945, hai bên đã xảy ra cãi cọ dẫn tới xô xát và 1 người thiệt mạng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/thieu-nien-16-tuoi-rut-dao-dam-thuong-vong-3-chu-no-ngay-tai-quan-tra-chanh-50...Nguồn: http://danviet.vn/thieu-nien-16-tuoi-rut-dao-dam-thuong-vong-3-chu-no-ngay-tai-quan-tra-chanh-50202114311155875.htm