Thi thể ven ruộng và cơn "ác tình" của kẻ nghiện cờ bạc: Án mạng lúc rạng sáng

Thứ Ba, ngày 17/05/2022 10:00 AM (GMT+7)

Một buổi sáng đầu tháng 3/2013, người dân xã Vĩnh Tuy (Bình Giang, Hải Dương) khi đi làm đã phát hiện một thi thể nữ giới nằm chết ở mép ruộng. Người phụ nữ này rất lạ, chắc chắn từ nơi khác đến. Bên cạnh thi thể chỉ còn một chiếc dép trái.

Nạn nhân mang bầu

Có mặt tại hiện trường, Công an huyện Bình Giang xác định đây là một vụ án mạng. Nạn nhân nữ giới, đang mang thai đã bị hung thủ dùng vật sắc nhọn đâm nhiều nhát trên cơ thể, đặc biệt có 1 vết đâm ngay ở cổ.

Nhận định tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Bình Giang lập tức báo cáo Công an tỉnh Hải Dương để phối hợp điều tra theo quy định.

Khi khám nghiệm, các các bộ kỹ thuật hình sự cho biết, vết đâm ở cổ nạn nhân cho thấy hung thủ đã quyết tâm "hạ sát" nạn nhân đến cùng. Những vết thương này cũng gợi ý về việc nghi phạm khả năng là nam giới, có sức khỏe tốt.

Ban đầu, các điều tra viên nghĩ đến việc đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Tuy nhiên, khi kiểm tra, các anh tìm thấy trên người nạn nhân 1 chiếc ví, bên trong có hơn 6 triệu đồng, 1 giấy phép lái xe mang tên Trần Thị L (SN 1977, trú tại Sơn Động, Bắc Giang). Ngoài ra, một số đồ trang sức nạn nhân mang theo vẫn còn, không có dấu hiệu bị lục soát.

Hiện trường vụ án là con đường vắng vẻ nằm cạnh cánh đồng rộng lớn của người dân xã Vĩnh Tuy. Thời điểm xảy ra vụ án được nhận định là từ đêm hôm trước . Nơi phát hiện thi thể nạn nhân chỉ là hiện trường phụ. Hung thủ sau khi "ra tay" ở chỗ khác đã đưa xác nạn nhân đến đây nhằm phi tang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Hải Dương đã xác định được nạn nhân là chị Trần Thị L (SN 1977, trú tại Sơn Động, Bắc Giang).

Nơi nạn nhân được phát hiện (ảnh tư liệu)

Thay đổi

Nạn nhân L vốn không phải người địa phương, trước tới giờ cũng không thường xuyên qua lại địa bàn này. Đây là điều khiến các trinh sát cho rằng, hung thủ có quan hệ thân thiết với chị L, chưa kể, người này cũng phải thông thạo địa bàn nên mới "điều" được nạn nhân đến nơi vắng vẻ này và "ra tay".

Khi đi sâu về nhân thân của chị L, các trinh sát được biết tại Bắc Giang, chị L có cuộc sống bình thường, không mâu thuẫn hay điều tiếng gì với ai.

Bố chị này "đi bước nữa" và sinh ra một người con trai. Giữa chị L và người e cùng cha khác mẹ này có mối quan hệ tốt đẹp.

Tuy vậy, quá trình xác minh, các trinh sát nắm được, khoảng 1 năm trước, chị L có cầm của cậu em trai số tiền hơn 1 tỷ đồng. Về sau, L thường trốn tránh, viện lý do để không trả khoản tiền này. Do là chị em, nên người em kia đã "nhắm mắt" bỏ qua và không trình báo công an.

Chi L lập gia đình và chuyển về ở khu vực Đáp Cầu (Gia Lâm, Hà Nội), kể từ đây người phụ nữ ấy bắt đầu có những thay đổi. Suốt thời gian dài, chị L thường xuyên có mặt ở các sới cờ bạc lớn. Chị này cũng thuê xe ô tô để đưa đón các con bạc đi chơi. Ngoài ra, nạn nhân còn kiêm cả việc làm "tín dụng" cho những người mê "đỏ đen" khắp các sới bạc từ Hà Nội, Bắc Ninh,

Với nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp như vậy, việc lần ra hung thủ đã sát hại chị L hoàn toàn không dễ dàng.

Khi đi thu thập chứng cứ, các trinh sát Công an tỉnh Hải Dương gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm vụ án xảy ra vào đêm tối, không có nhân chứng trực tiếp. Cùng với việc sàng lọc các đối tượng tiền án, tiền sự, các đối tượng có biểu hiện cờ bạc, ma túy tại địa phương, lực lượng công an cũng tăng cường rà soát mối quan hệ thân thiết trong "giới" của nạn nhân.

Hai vị khách trong đêm

Trong khi những manh mối về hung thủ vẫn còn "mờ nhạt" thì một nhóm trinh sát nhận được nguồn tin quý giá.

Chủ một nhà nghỉ ở huyện Cẩm Giàng ( Hải Dương) cho hay, trước đó 3 ngày, có một đôi nam nữ đi xe ô tô loại 4 chỗ mầu đen đến thuê phòng. Rạng sáng 1/3/2013 người phụ nữ này lấy xe nói đưa người đàn ông đi cùng xuống Quảng Ninh và báo sẽ không quay lại.

Từ thông tin này, các trinh sát tập trung xác minh và làm rõ, cặp nam nữ ấy chính là chị L cùng 1 người đàn ông khác.

Nhận định, người đàn ông đi cùng nạn nhân vào rạng sáng 1/3 khả năng cao liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Hải Dương đã gấp rút truy xét nhân thân người này.

Hiện trường phát hiện vụ án (ảnh tư liệu)

Như đã nói, vốn "vào ra" sới bạc khắp các tỉnh thành như "cơm bữa" nên nạn nhân L có rất nhiều các mối quạ hệ xã hội phức tạp. Bất cứ con bạc nào, khi rơi vào tình thế "thua tha" cũng có thể trở thành kẻ gây án.

Trong hàng chục mối quan hệ, Công an tỉnh Hải Dương đặc biệt chú ý tới 1 người đàn ông tên Lợi. Người này vốn đam mê cờ bạc và có thời gian đi lại, thân thiết với nạn nhân L. Tuy nhiên, khi vụ án xảy ra, những thông tin về Lợi dường như rất mờ nhạt.

Liệu Lợi có phải là hung thủ hay không? Gã đang ở đâu? Là câu hỏi mà các điều tra viên Công an tỉnh Hải Dương phải trả lời trong thời gian sớm nhất.

(Còn nữa)

