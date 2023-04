Ghen tuông, gã đàn ông chém đứt bàn tay vợ cũ

Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đang tạm giữ Nguyễn Công Thành (SN 1986, trú tại phường Tân Thịnh, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, vào sáng 27/4, tại khu vực chân cầu vượt đường Bắc Sơn (TP. Thái Nguyên), Thành đã chém chị L. (SN 1989, trú cùng phường Tân Thịnh) đứt lìa bàn tay. Điều đáng nói, chị L. là vợ cũ của Thành.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ.

Khu vực nơi xảy ra vụ án. Ảnh:VB

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận, đối tượng kết hôn với chị L. và có một cô con gái chung SN 2012. Do cuộc sống có nhiều mâu thuẫn, vợ chồng Thành quyết định ly hôn vào năm 2016. Hậu hôn nhân, Thành vẫn thường xuyên liên hệ với vợ cũ. Do vẫn còn tình cảm với chị L. nên khi nghe tin vợ cũ có người yêu mới, Thành nổi máu ghen tuông nên nảy sinh ý định trả thù.

Sáng 27/4, sau khi trong người có hơi men, Thành đã mang theo dao đi tìm chị L. Khi gặp chị L. tại khu vực chân cầu vượt đường Bắc Sơn, Thành đã dùng dao chém đứt lìa bàn tay vợ cũ và gây ra nhiều thương tích khác.

Sau khi gây án, Thành mang bàn tay của vợ cũ ném xuống mương nước rồi tìm tới cơ quan công an đầu thú.

