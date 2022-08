Thi thể cháy đen dưới triền đê: Cuộc truy tìm danh tính nạn nhân bí ẩn

Một thi thể người với những vết thương sắc lẹm trên cơ thể, bị đốt cháy tới mức than hóa, không thể nhận diện đã đẩy các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội vào một cuộc rượt đuổi "vô tiền khoáng hậu". Thế nhưng, vượt qua tất cả những trở ngại ấy, chỉ hơn 1 ngày sau khi vụ án được phát hiện, Công an Hà Nội đã lần ra chân tướng kẻ thủ ác.

Án mạng ven nghĩa trang

Sáng 29/11/2013, người phụ nữ làm nghề thu mua đồng nát đi dọc đê sông Nhuệ. Khi đến đoạn gần thôn Gia Phúc (Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) thì phát hiện có điều kỳ lạ dưới chân đê.

Người đàn bà này tiến lại, một mùi khét nồng phả theo cơn gió khiến bà phải bịt mũi. Khi nhìn kỹ vật "lạ" đen thui nằm lấp lói sau những khóm cỏ ngả mầu, người phụ nữ này hoảng hồn nhận ra đó là thi thể người.

Vì nơi phát hiện ra xác chết nằm sát nghĩa trang nên người buôn đồng nát đã "lật đật" chạy vào thông báo với quản trang.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thương Tín đã lập tức có mặt tại hiện trường, đồng thời cấp báo lên Công an Hà Nội.

Tại hiện trường, Công an Hà Nội xác định thi thể trên là của một người đàn ông. Tiến hành khám nghiệm đã phát hiện nhiều thương tích trên cơ thể, ở vùng lưng, ngực nạn nhân. Những vết thương này được gây ra bởi vật sắc, nhọn. Các giám định viên cho biết, người đàn ông xấu số này chết do mất máu cấp, thời gian tử vong chỉ vài giờ trước khi được tìm thấy. Các điều tra viên nhận định đây là vụ án có dấu hiệu giết người rất rõ ràng.

Vào lúc này, một khó khăn đã xảy ra. Thi thể nạn nhân dường như đã bị kẻ thủ ác tưới xăng rồi đốt. Chính vì thế toàn bộ phần thân, mặt của người này đã có dấu hiệu than hóa, không thể nhận dạng được.

Trên bờ đê, công an phát hiện nhiều vết máu vương vãi, bên cạnh đó là những vết màu nâu sẫm, được xác định là xăng. Như vậy có thể thấy rằng, nạn nhân bị sát hại trên mặt đê, sau đó hung thủ lấy xăng đốt rồi đẩy xác xuống rệ đê nhằm che giấu, phi tang. Các vết cỏ bị cháy xém, úa mầu càng làm nhận định này trở nên chắc chắn.

Người dân hiếu kỳ xem công an khám nghiệm vụ án (ảnh tư liệu)

Hành tung bí ẩn

Hiện trường vụ án là nơi vắng vẻ, nằm sát nghĩa trang ít người qua lại. Nếu đúng theo nhận định là vụ án xảy ra vào tối 28/11 thì hầu như sẽ rất khó tìm nhân chứng.

Vậy, nạn nhân là ai, làm nghề gì, là dân địa phương hay từ nơi khác đến? Tất cả vẫn là một ẩn số chưa có lời giải.

Việc nạn nhân bị sát hại bằng dao rồi tưới xăng lên đốt thể hiện sự tàn bạo, dã man và quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng của hung thủ. Chính điều này khiến lực lượng Công an Hà Nội phải đặt ra nhiều giả thuyết, nạn nhân đã làm gì mà mâu thuẫn tới mức bị ra tay tàn bạo đến vậy?

Lúc này, ưu tiên số 1 là phải tìm ra tung tích người đàn ông xấu số. Khi khám nghiệm, công an phát hiện ở phần cằm nạn nhân vẫn vướng đoạn dây cháy dở của quai mũ bảo hiểm, phía sau đầu sót lại miếng nhựa nham nhở từ chiếc mũ ấy.

Theo người dân thì qua nhận dạng sơ bộ, nạn nhân chắc chắn không sinh sống tại địa phương. Tiến hành rà soát cũng không phát hiện có ai trên địa bàn gần đó mất tích hoặc đi khỏi nhà chưa về có dấu hiệu bất thường trong thời gian trước, sau khi vụ án được phát hiện.

Những thông tin, dấu vết thu thập được tại hiện trường đã đưa các điều tra viên Công an Hà Nội đến một nhận định, nạn nhân có thể làm nghề lái xe ôm. Từ hướng này, một cuộc rà soát diện rộng đã được tiến hành.

Nhiều tốp trinh sát đã được cử đi khắp các bến xe, nhà ga, địa điểm công cộng nhằm tìm ra manh mối về vụ án. Chỉ ít giờ sau đó, với mô tả nhận dạng nạn nhân, các trinh sát đã có những thông tin đầu tiên về nhân thân thi thể xấu số tại đê sông Nhuệ.

Người đàn ông độc thân

Tại bến xe phía Nam (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội), các trinh sát đã tiếp cận hàng trăm người, từ lái xe ôm, người bán nước, bốc vác để lần tìm tin tức. Ở khu vực cổng sau của bến xe, nhóm trinh sát thu được một lời khai rất có giá trị. Theo đó, ở đây có người lái xe ôm tên Mai Hồng Q (SN 1954, quê quán ở huyện Yên Mô, Ninh Bình, hiện tạm trú tại Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội) đã biến mất rất khả nghi. Những đặc điểm mô tả, nhận dạng sơ bộ đều cho thấy giữa thi thể được phát hiện ở đê Thường Tín sáng 29/11 với ông Q là trùng khớp.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Nội sau đó đã khẳng định, nạn nhân bị sát hại, đốt xác tại khu vực đê sông Nhuệ gần nghĩa trang thôn Gia Phúc (Thường Tín, Hà Nội) chính là ông Mai Hồng Q.

Lái xe ôm luôn tiềm ẩn rủi ro (ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Tiến hành xác minh, các trinh sát được biết, ông Q trước đây là công nhân tại một nhà máy trên địa bàn quận Hoàng Mai. Vì thế, ông này được công ty phân cho một căn hộ tập thể. Ông Q có tới 3 đời vợ, 3 người con, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại ông này không ở với ai, sống độc thân.

Kể từ ngày về hưu, ông Q sử dụng xe máy hiệu Yamaha màu đỏ còn khá mới để làm thêm nghề xe ôm. Ông hay đứng bắt khách ở cổng sau bến xe khách phía Nam (Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội).

Tới đây, một loạt nghi vấn lại được đặt ra. Do cuộc sống độc thân của nạn nhân nên các điều tra viên Công an Hà Nội đã nghĩ tới giả thuyết: Một là án mạng do mâu thuẫn xã hội, hai là án mạng từ mâu thuẫn tình ái. Tuy nhiên, hàng xóm, người thân cho biết ông Q sống hòa nhã, không có các mối quan hệ xã hội phức tạp, do đó ông này chẳng mâu thuẫn với ai.

Tại hiện trường vụ án, chiếc xe máy ông Q hay sử dụng để hành nghề cũng biến mất. Dấu hiệu này khiến các điều tra viên nhận định, ông Q đã bị sát hại với mục đích cướp tài sản và kẻ thủ ác chắc hẳn có quen biết với nạn nhân, đủ tin tưởng để "điều" được ông Q tới nơi rất vắng vẻ này.

(Còn nữa)

