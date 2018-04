Thầy giáo bị tố dâm ô hàng loạt học sinh: Phụ huynh "gục ngã" vì quá sốc

Thứ Ba, ngày 17/04/2018 09:00 AM (GMT+7)

"Trưa nay con đi học về nói, con bị các bạn trêu chọc là đồ bị hiếp dâm, tôi càng đau đớn hơn!".

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, sau 2 ngày bị tạm giữ hình sự, chiều 16/4, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đình L., sinh năm 1974, giáo viên Trường tiểu học An Thượng A, huyện Hoài Đức, Hà Nội, để điều tra về hành vi dâm ô với học sinh. Nhiều phụ huynh sau khi viết đơn tố cáo hành vi dâm ô của thầy giáo này với con mình đã quá sốc và đau đớn.

Trường tiểu học An Thượng A, nơi xảy ra vụ việc.

“Thầy dọa, mách bố mẹ sẽ cho đúp”

Trưa ngày 16/4, PV Tiền Phong tiếp cận được một trong 7 gia đình tố cáo thầy giáo dâm ô con gái mình, tất cả đều là học sinh lớp 3B. Vẻ mặt mệt mỏi, chị này cho biết: “Tôi và gia đình rất sốc vì tin tưởng thầy giáo, không nghĩ sự việc lại đi đến nước này”. Hiện con chị đang phải nằm điều trị ở bệnh viện. Sau sự việc xảy ra, con và các bạn đã đưa đi kiểm tra tại bệnh viện. “Tuy nhiên, mấy ngày nay con liên tục kêu đau bụng, buồn nôn. Trong đêm qua, con phải nhập viện cấp cứu, không ăn uống gì được. Đặc biệt, con có biểu hiện tâm lý sợ hãi”, phụ huynh này nói.

Chị kể, theo dõi cháu thì thấy từ Tết ra, người cháu cứ có gì đó khang khác. Tính tình hay cáu bẳn, hay sợ, giật mình, đặc biệt nghe tiếng cửa lạch cạch là cháu co rúm hết người lại. Bảo cháu ra vườn là nhất định cháu không đi tuy nhiên chị không hiểu tại sao con lại như vậy. Sau đó, cháu có đến tâm sự với mẹ của một bạn học sinh khác là: “Con không muốn đi học nữa. Con muốn chuyển trường”.

“Khi đó gia đình cũng cứ nghĩ, cháu lười học nên không muốn đến trường nên lại tiếp tục động viên cháu đi học. Điều lạ là, bảo con đi học thêm nhà thầy là con cứ nấn ná”, phụ huynh này kể.

Trong câu chuyện với PV Tiền Phong, người mẹ trẻ thi thoảng lại cúi xuống gạt nước mắt, nghẹn ngào. “Ai ngờ, mãi sau này cháu mới kể với bà nội, thầy L dâm dê các bạn nữ trong lớp. Cháu tả lại tỉ mỉ từng chi tiết, từng hành động. Ở trên lớp, nếu cả lớp ra tập thể dục còn lại 1 bạn nữ thì thầy ngồi xuống ghế luồn tay vào quần áo các bạn. Hay đến học thêm ở nhà thầy thì thầy đưa lên phòng, khóa cửa và tụt quần cháu”, chị thuật lại.

Phụ huynh này cũng cho biết, gia đình rất tin tưởng thầy giáo vì cũng là người cùng làng, cùng xã lại quen biết nhau. Dịp Tết, gia đình còn sang nhà thầy chơi, chúc tết. Vì con học chưa tốt nên thầy bảo đến nhà học thêm mỗi tuần một buổi. Giờ học chính thức là 8 giờ, nhưng mỗi tuần thầy cử một bạn đến sớm 30 phút để trực nhật phòng học. “Sau này chính con kể, bạn đến sớm hơn, đều bị thầy đưa lên phòng giở trò. Sợ con chưa hiểu, tôi cố gắng hỏi kỹ từng chi tiết thì con mô tả lại từng động tác thầy hôn, tụt quần giở trò, tôi đau lòng lắm. Con bảo, nhiều lần lắm, không nhớ hết được”, phụ huynh kể lại.

“Đến bây giờ, tôi chỉ muốn thầy giáo này phải bị đuổi ra khỏi ngành thôi. Chứ giờ tôi cũng như vài phụ huynh khác chịu áp lực lắm. Trưa nay con đi học về nói, con bị các bạn trêu chọc là đồ bị hiếp dâm, tôi càng đau đớn hơn”, một phụ huynh lớp 3B ký tên tố cáo thầy L. nói.

Theo phụ huynh này, điều chị đau lòng nhất là để con chịu đựng một thời gian dài mà chị không hay biết. Mãi cho đến sau này, vì đau và sợ quá nên 5-6 bạn trong lớp quyết định ở lại sau giờ học để bàn với nhau phải nói với bố mẹ. Con kể, khi đó, vẫn có bạn sợ vì thầy đã dọa nếu nói cho bố mẹ biết thầy sẽ cho “đúp” nên vẫn không dám.

Có lần, phụ huynh này đang đi làm thì thấy thầy giáo L gọi điện thoại thông báo, chị đến đón con vì con ăn gì bị đau bụng. Tuy nhiên, sau này tỉ tê, con mới kể, hôm đó, thầy xoa bụng, vạch quần con. “Sau mỗi lần dâm ô học sinh, thầy lại cho một số vòng đeo tay, cái bút hay cái tập bìa để đựng sách vở. Thấy con cứ mang vòng về chơi, cứ nghĩ thầy quý thì thầy cho con. Ai ngờ”, phụ huynh nức nở.

Cũng theo phụ huynh này, sau khi biết sự việc, các gia đình họp với nhau 2 tối mới đi đến quyết định phải viết đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Có nhiều phụ huynh có con bị thầy giở trò nhưng chỉ có 7 người ký vào đơn tố cáo. Ngay khi thầy L bị bắt tạm giam, gia đình thầy đã đến nhà để xin tha thứ tuy nhiên gia đình mong muốn, pháp luật xử lý nghiêm minh.

Chúng tôi tiếp tục tìm đến một gia đình có học sinh là nạn nhân trong vụ việc, chị H. mẹ học sinh lớp 3B đã “đổ bệnh” mấy ngày nay không thiết ăn uống. Vén bức màn, chị gượng dậy chia sẻ: “Gần nửa đời người, chưa điều gì làm mình gục ngã như lúc này”.

Chị kể, vợ chồng quanh năm làm ăn nên cháu thường ở nhà với ông bà. Chị chỉ hay thông tin khi các phụ huynh khác ghi âm lại lời con kể, trong đó có con mình. Chị cũng cho biết, để quyết định ký tên vào đơn tố giác thầy giáo L, chị cũng đã suy nghĩ, đấu tranh rất nhiều. “Đến bây giờ, tôi chỉ muốn thầy giáo này phải bị đuổi ra khỏi ngành mà thôi. Chứ giờ tôi cũng như vài phụ huynh khác chịu áp lực lắm. Trưa nay con đi học về nói, con bị các bạn trêu chọc là đồ bị hiếp dâm, tôi càng đau đớn hơn”, chị nói.

Hiệu trưởng: sốc và bất ngờ

Ngày 16/4, Trường tiểu học An Thượng A vẫn tổ chức dạy học bình thường. Lớp 3B, nơi có nhiều học sinh là nạn nhân vụ việc được nhà trường cử giáo viên khác dạy thay. Trả lời Tiền Phong, bà Trần Thị Nguyên, Hiệu trưởng trường cho biết: “Tôi hoàn toàn bị sốc và bất ngờ khi nhận được thông tin”. Bà Nguyên thông tin thêm, cách đây ít ngày, bà nhận được thông báo từ phía cơ quan công an về việc tạm giữ thầy L liên quan đến tố cáo của phụ huynh học sinh về việc giáo viên này có những hành vi chưa chuẩn mực đối với học sinh nữ của trường. Bà Nguyên từ chối trả lời việc đánh giá con người, tính cách của thầy L trước đó.

Ông Nguyễn Chí Lương, Chủ tịch UBND xã An Thượng cho biết, chiều ngày 14/4, xã nhận được đơn của một số phụ huynh học sinh phản ánh việc giáo viên Trường tiểu học An Thượng A sờ tay vào ngực, vùng kín học sinh. Trong đơn, phụ huynh đề nghị công an, UBND xã xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, nhận thấy sự việc vượt quá thẩm quyền nên xã đã báo Công an huyện Hoài Đức. Ngay trong chiều 13/4, Công an huyện Hoài Đức đã lập tức xuống địa bàn làm việc với giáo viên, phụ huynh học sinh. Ngày 14/3, xã nhận được thông báo, tạm giữ thầy giáo L để phục vụ công tác điều tra. Toàn bộ đơn từ, UBND xã đã bàn giao cho công an.