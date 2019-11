Thầy giáo 55 tuổi bị tố làm nữ sinh có thai từng xin nghỉ hưu trước tuổi

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Trước khi bị lộ chuyện nữ sinh lớp 10 mang thai, thầy giáo 55 tuổi ở Kiên Giang đã từng có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 4/11, ông Ninh Thành Viên – Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, ông N.V.C. (55 tuổi), giáo viên dạy toán tại trường THPT Sóc Sơn (thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất) nộp đơn xin nghỉ việc trước khi lộ việc làm nữ sinh T.H.T. (SN 31/12/2002) có thai.

“Trước khi báo chí phản ánh và Sở hay tin thì ông N.V.C. đã làm đơn rồi. Hiện công an đang điều tra để đưa ra kết luận cụ thể là thầy này có vi phạm pháp luật hay không vì thời điểm xảy ra vụ việc em học sinh này chưa đủ 16 tuổi” - ông Viên nói.

Cùng ngày, mạng xã hội lại lan truyền hình ảnh được cho là của ông N.V.C. chụp cùng nữ sinh tình tứ với nhau. Kèm theo đó là bản “Tự nguyện yêu thầy” được cho là của nữ sinh này viết.

Cụ thể, trong bản viết trên, nữ sinh xác nhận hai thầy trò nảy sinh tình cảm với nhau từ ngày 28/04/2018. "Tôi hứa yêu thầy không bao giờ hối hận trong khi biết thầy đã có vợ con. Tôi nói rằng đến với thầy tôi không cần danh phận, không cần giàu sang chỉ cần một cuộc sống yên bình bên thầy. Tôi hứa là sẽ yêu thầy suốt đời, sinh cho thầy một đứa con trai. Khi học xong lớp 12 tôi sẽ toàn tâm toàn ý lo cho thầy dù ba mẹ có cấm cản tôi”, trích nội dung bức thư.

Theo tường trình của thầy N.V.C. gửi Ban giám hiệu thì thầy này và T. nảy sinh tình cảm vào tháng 4/2018. Cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại, rồi cùng hẹn nhau đi ăn uống.

Trường THTP Sóc Sơn (Hòn Đất).

Khoảng tháng 5/2018, ông C. và T. bắt đầu có quan hệ tình dục. Đến tháng 12/2018, T. mang bầu và được thầy C. đưa đi phá thai tại một phòng khám ở TP Rạch Giá. Sau khi phá thai, ông C. vẫn tiếp tục quan hệ tình dục với T. cho tới khi gia đình nữ sinh phát hiện và làm đơn tố cáo. Hiện, ông C. bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Trước thông tin trên, lãnh đạo công an tỉnh Kiên Giang cho biết, công an huyện Hòn Đất đã lấy lời khai của ông C. và của nữ sinh nói trên. Trong tuần này, công an tỉnh sẽ thông tin vụ việc.