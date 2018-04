Thanh niên ngáo đá vái lạy, tâm sự với biển báo giao thông

Thứ Ba, ngày 17/04/2018 09:30 AM (GMT+7)

Cảnh sát đã đưa thanh niên ngáo đá vái lạy, tâm sự với biển báo giao thông vào trung tâm bảo trợ xã hội do anh này vẫn không nhớ mình là ai, ở đâu.

Hiện trường thanh niên ngáo đá vái lạy, tâm sự với biển báo giao thông tại khu vực đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội đêm 15/4.

Tối ngày 16/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ Đội Cảnh sát 113 Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội thông tin, Công an quận đã tiến hành bàn giao một thanh niên có biểu hiện ngáo đá cho Công an phường Thanh Xuân Trung để xác minh danh tính, thông báo cho người nhà theo quy định.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h đêm 15/4, tổ công tác Cảnh sát 113 Công an quận Thanh Xuân trên đường làm nhiệm vụ tuần tra qua đường Vũ Trọng Phụng đã phát hiện một thanh niên cởi trần, có nhiều hình xăm trổ, có biểu hiện ngáo đá, đứng ở đứng dưới đường Vũ Trọng Phụng chắp tay vái lạy biển báo giao thông trên đường.

“Lúc này, nam thanh niên lao ra giữa đường la hét, nằm lê lết, chửi bới, rồi tâm sự với biển báo giao thông. Nhiều người xung quanh chứng kiến sự việc nhưng không dám lại gần", cán bộ cảnh sát cho biết.

Theo đó, tổ công tác Cảnh sát 113 đã đưa thanh niên này về bàn giao cho Công an phường Thanh Xuân Trung để hỏi han danh tính xem gia đình ở đâu, người thân là ai. Tuy nhiên, sau gần 1 ngày ở Công an phường Thanh Xuân Trung, thanh niên này vẫn không nhớ mình là ai, đồng thời có biểu hiện ngáo đá, luôn có những hành động kì lạ, không nhớ bất cứ thông tin gì.

Sau đó, Công an phường Thanh Xuân Trung phối hợp với ngành chức năng đã đưa thanh niên này vào Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn để chăm sóc.