Thanh niên có vẻ ngoài điển trai rút súng bắn người tại Hà Nội

Thứ Năm, ngày 13/05/2021 18:00 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đối với Đặng Trần Kỳ về hành vi nổ súng bắn đạn ghém vào đầu ông V.

Đặng Trần Kỳ có vẻ ngoài điển trai

Ngày 13/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã ra lệnh truy nã đối với Đặng Trần Kỳ (SN 1989, trú tại Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi Giết người.

Theo cơ quan công an, khoảng 10h ngày 18/4/2020, do mâu thuẫn vay tiền, Kỳ đã nổ súng bắn đạn ghém vào đầu và các vị trí khác trên người chủ nợ là ông V. (SN 1977). Sau loạt đạn, ông V. gục ngã, trọng thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 21/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Trần Kỳ về tội giết người. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã Kỳ sau đó.

Nếu phát hiện đối tượng người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Chương Mỹ (SĐT 0983572546), cơ quan công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 Công an TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội yêu cầu Đặng Trần Kỳ ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/thanh-nien-co-ve-ngoai-dien-trai-rut-sung-ban-nguoi-tai-ha-noi-502021135175938...Nguồn: http://danviet.vn/thanh-nien-co-ve-ngoai-dien-trai-rut-sung-ban-nguoi-tai-ha-noi-50202113517593868.htm