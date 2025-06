Phát hiện người phụ nữ mang thai bất thường, hé lộ một tội ác

Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Giang (SN 1991, cư trú ấp Giao Vàm, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) về tội hiếp dâm.

Nguyễn Văn Giang tại cơ quan công án. Ảnh: Công an Cà Mau.

Kết quả điều tra xác định, vào ngày 12/3, gia đình thấy chị N.T.T.H (SN 1988, trú TP Cà Mau) có dấu hiệu đau bụng bất thường nên đưa đi bệnh viện thăm khám, được biết chị H. đang mang thai khoảng 36,5 tuần tuổi.

Chị H. trình bày, khoảng tháng 5/2024, khi ở nhà riêng của em trai mình thì bị Nguyễn Văn Giang lợi dụng việc chị H. bị hạn chế khả năng nhận thức đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu, dẫn đến chị H. mang thai.

Sự việc sau đó được người em của chị H. trình báo đến Công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, khẩn trương điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.