Thanh niên bị 10 đối tượng xông vào tận nhà vây chém... nhầm

Thứ Tư, ngày 23/12/2020 14:00 PM (GMT+7)

Tưởng S. có tham gia vào vụ ẩu đả trước đó, nhóm đối tượng cầm hung khí đến tận nhà truy sát gây thương tích 46%.

Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, vừa bắt giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào 1h ngày 13/12, nhóm thanh niên gần 10 đối tượng mang hung khí đến nhà bà N.T.T (ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn), xông vào tận giường chém con trai của gia chủ là N.V.S khiến nạn nhân bị thương tích 46%.

Nhóm đối tượng cầm hung khí đến tận nhà truy sát anh S. vì nhầm người. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, vào 20h ngày 12/12, Lê Lưu Tấn Min (23 tuổi, trú phường Điện Dương) cầm đầu một số thanh niên xảy ra hỗn chiến với một nhóm đối tượng tại chợ Hà My Trung (phường Điện Dương). Sau đó do nghi ngờ anh N.V.S có mặt trong nhóm "đối thủ" nên đã "dẫn quân" đi chém để... dằn mặt.

Hiện, công an thị xã Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Lưu Tấn Min, Trần Hải, Trần Ngọc Tấn, Huỳnh Văn Triều, Đinh Minh Tài và Trần Văn Hoàng.

Riêng đối tượng chính gây thương tích cho anh S. là Trần Minh Quang (25 tuổi, trú tại Viêm Đông, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã bỏ trốn, qua vận động đến sáng 22/12, Quang đã đến cơ quan Công an đầu thú, cơ quan điều tra đang truy xét các đối tượng còn lại.

