Nghi bị "phản bội", chồng rút kéo đâm vợ trọng thương

Thứ Tư, ngày 02/12/2020 14:00 PM (GMT+7)

Ghen tuông, Phùng Văn Chiến đã dùng kéo đâm vợ nhiều nhát và chỉ dừng tay khi con trai lao vào ôm mẹ.

Chiến sinh năm 1989 tại Ba Vì, kết hôn với chị Nhung năm 2013 và về sống ở quê vợ tại Đông Anh (Hà Nội). Hai người có một con trai chung sinh năm 2015 và trước đó, chị Nhung đã có một con gái riêng sinh năm 2008.

Từ tháng 4/2020, Chiến nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên 2 người phát sinh mâu thuẫn. Chiến cho biết, từng phát hiện số điện thoại gọi cho vợ, bị cáo yêu cầu gọi lại nhưng đầu dây bên kia nói nhầm máy. Chiến hỏi lại: "Lưu số nhau trên Zalo mà vẫn nhầm máy?" nhưng không được trả lời.

Trưa 21/4, Chiến đi uống bia về và muốn nói chuyện với vợ. Đang nằm trên giường ở tầng 2, chị Nhung từ chối, quát: “Không chuyện trò gì hết, mày đi chán rồi mày về còn lắm chuyện”. Do đó, bị cáo bực tức, nảy sinh ý định giết vợ.

Chiến xuống bếp lấy một chiếc kéo lên, đóng cửa rồi khống chế vợ và đâm nạn nhân rất nhiều nhát. Chị Nhung kêu cứu đồng thời giằng co khiến Chiến cũng bị thương ở tay.

Lúc này, 2 cháu nhỏ con của vợ chồng Chiến đang chơi ở phòng bên nghe thấy chị Nhung kêu cứu nên chạy sang. Cháu gái lớn giữ Chiến để can ngăn còn cháu trai ôm lấy mẹ.

Do không can ngăn được, cháu gái liền chạy sang nhà ông ngoại ở cạnh đó nhờ giúp đỡ. Trong lúc đó, Chiến thấy con trai ôm mẹ nên dừng tay và đi xuống tầng 1, vứt chiếc kéo rồi tới công an xã tự thú.

Chị Nhung được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong nhưng bị tổn hại 19% sức khỏe (chị từ chối giám định bổ sung một số thương tích). Quá trình xử lý vụ án, người vợ viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng và cũng không yêu cầu bồi thường dân sự.

Ngày 2/12, Phùng Văn Chiến bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm tù về tội “Giết người”.

* Tên bị hại đã được thay đổi!

