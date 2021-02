Thăng quân hàm Trung tá cho sĩ quan công an hi sinh khi vây bắt tội phạm ngày giáp Tết

Thứ Hai, ngày 08/02/2021 16:17 PM (GMT+7)

Bộ Công an đã có quyết định thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá cho anh Vi Văn Luân, cán bộ Công an xã Pù Nhi (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), người đã hi sinh trong lúc vây bắt tội phạm ma túy những ngày giáp Tết.

Sáng 8-2, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ thiếu tá lên trung tá; tổ chức truy điệu và an táng thiếu tá Vi Văn Luân, Công an viên xã Pù Nhi đã hi sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và tối ngày 6-2.

Tiễn đưa thiếu tá Vi Văn Luân về nơi yên nghỉ cuối cùng

Tại Lễ truy điệu và Lễ an táng thiếu tá Vi Văn Luân, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã trao quyết định thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá cho anh Vi Văn Luân tới thân nhân gia đình anh, đồng thời trao số tiền 50 triệu đồng được trích từ quỹ "Nghĩa tình đồng đội" của Bộ Công an tới gia đình.

Đúng 9 giờ ngày 8-2, Lễ truy điệu và Lễ an táng trung tá Vi Văn Luân đã được Công an tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát tổ chức tại gia đình ở tiểu khu 5, thị trấn Mường Lát theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân, phong tục tập quán địa phương.

Bộ Công an đã có quyết định thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá cho anh Vi Văn Luân

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin vào khoảng 19 giờ ngày 6-2, tổ công tác Công an huyện Mường Lát gồm 5 người thực hiện việc trinh sát, mật phục bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm (xã Trung Lý, huyện Mường Lát) đi bản Mau (xã Mường Lý, huyện Mường Lát) tiêu thụ.

Trong quá trình vây bắt, các đối tượng đã chống trả quyết liệt và dùng súng bắn về tổ công tác làm thiếu tá Vi Văn Luân (SN 1981, công an viên xã Pù Nhi) bị thương nặng. Thiếu tá Luân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã hi sinh ngay sau đó.

Đại diện công an, cấp ủy chính quyền địa phương, thân nhân và đông đảo người dân trước giây phút tiễn đưa trung tá Vi Văn Luân về nơi yên nghỉ cuối cùng

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thang-quan-ham-trung-ta-cho-si-quan-cong-an-hi-sinh-khi-vay-bat-toi-p...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thang-quan-ham-trung-ta-cho-si-quan-cong-an-hi-sinh-khi-vay-bat-toi-pham-ngay-giap-tet-20210208150701535.htm