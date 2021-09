Thảm kịch người phụ nữ ngoại tình với bạn của chồng: Cuộc hẹn lén lút ngoài bờ sông

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 04:00 AM (GMT+7)

Chồng gây án khi đang mang thai, người phụ nữ này đã quyết định giữ im lặng vì muốn đứa con sinh ra có đầy đủ cả cha lẫn mẹ.

Không có manh mối, cuộc điều tra về cái chết của người phụ nữ 22 tuổi cũng trở nên nguội lạnh dù với cơ quan điều tra, chồng cũ của nạn nhân luôn là kẻ tình nghi số một. Và rồi gần 30 năm sau, ngay trước phiên tòa xét xử người chồng, một lời thú nhận đã làm đảo lộn vụ án.

Jeff Beasley bị bắt giữ sau gần 3 năm gây án.

Lời thú nhận trong đêm

Hơn 2 thập kỷ sau cái chết của Tracey Harris, Dawn Beasley - người bạn cũ của gia đình nạn nhân đã từ chối ra tòa làm chứng chống lại Carl Harris - chồng cũ của Tracey. Lý do cô đưa ra là: “Tôi biết anh ấy vô tội vì thủ phạm thật sự đã thú nhận điều đó với tôi vào đêm anh ta gây án”.

Ban đầu, công tố viên tỏ ra nghi ngờ, nghĩ Dawn Beasley đang viện cớ để không phải ra tòa làm chứng. Nhưng sau đó họ nhận ra người phụ nữ này hoàn toàn nói thật. Nghi phạm thật sự không phải Carl Harris mà là chồng cũ của Dawn Beasley – Jeff Beasley.

Trước khi quen Dawn, Jeff có tiền án 4 năm tù về tội trộm cắp nhưng vẫn được Dawn chấp nhận. Vào khoảng thời gian trước khi vụ án mạng xảy ra, Jeff làm xây dựng cùng với Carl. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Jeff và Dawn khi đó đang mang thai thậm chí còn chuyển tới ở cùng gia đình Carl trong khoảng 1 tháng.

Theo lời kể của Dawn, đêm ngày 7/3/1990, Jeff về nhà và đánh thức vợ vào lúc nửa đêm với một thông tin khiến cô bàng hoàng. "Anh đã vô tình làm tổn thương cô ấy và bây giờ cô ấy đã chết", Jeff nói. Dawn choàng dậy hỏi "Ai? Chuyện gì đã xảy ra thế?" và được Jeff kể lại.

Người đàn ông này cho biết đã đến nhà tìm Carl nhưng anh không có nhà. Trong khi nói chuyện với Tracey, Jeff đã thuyết phục cô bỏ người chồng bạo lực. “Cô ấy nổi khùng lên. Bọn anh đã cãi nhau và anh vô tình làm cô ấy bị thương. Và bây giờ cô ấy đã chết", Jeff nói với vợ. Jeff còn cho biết đã bỏ thi thể Tracey xuống sông vì không muốn ai tìm thấy xác của cô.

Dawn Beasley thuyết phục chồng đến gặp cảnh sát nhưng Jeff khăng khăng bắt cô giữ im lặng.

"Tôi phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cô bạn tôi xứng đáng có được công lý, nhưng cái giá phải trả quá đắt", Dawn thú nhận. "Cái giá ấy là gì?", cảnh sát viên hỏi lại. “Tôi sẽ phải vứt bỏ toàn bộ cuộc sống của mình. Tôi đang mang thai. Đứa bé này xứng đáng có cơ hội được sống trong một gia đình yêu thương và đầy đủ cả cha lẫn mẹ”, Dawn cho biết.

Dawn nói rằng cô đã thành thật khi làm chứng về tính bạo lực của Carl khi năm đó được cảnh sát thẩm vấn.

Sau tội ác gây ra với Tracey, họ lập tức chuyển đi và không bao giờ nhắc lại với nhau chuyện đó.

Nỗi day dứt gần 30 năm

Năm 1991, Jeff bị bắt vì trộm cắp và lĩnh án 5 năm. Dawn vẫn giữ bí mật, kiên nhẫn chờ đợi vì muốn cuộc sống gia đình bình thường khi chồng được tự do. Tuy nhiên, Jeff khi trở về thì ngày càng bạo lực với vợ con. Dawn quyết định ly hôn sau 13 năm chung sống và có 4 đứa con.

Thời gian trôi qua, người phụ nữ này luôn nghĩ về cách để thú nhận chuyện cũ với cảnh sát. Nhưng Dawn nói rằng nỗi sợ hãi về cuộc sống của những đứa con luôn ngăn cản cô. Cô sợ phải nói với chúng rằng cha chúng đã giết ai đó. Và cứ như vậy, dù rất day dứt nhưng Dawn vẫn giữ im lặng trong gần 30 năm qua.

Ba ngày trước khi diễn ra phiên xét xử vụ giết người của Carl Harris, thẩm phán quyết định hoãn phiên toà. Nhà chức trách lập tức huỷ bỏ cáo buộc với Carl và bắt giữ Jeff Beasley.

Jeff ban đầu không thú nhận trước lời khai của vợ cũ. Nhưng khi máy phát hiện nói dối được đưa ra, người đàn ông này đã thừa nhận mọi chuyện.

Jeff cho biết, thực chất hắn và nạn nhân Jeff có quan hệ tình cảm với nhau. Mối quan hệ lén lút của họ không ai hay biết. Đêm đó, họ ra bờ sông nói chuyện. Tracey nói sẽ rời bỏ Carl và muốn Jeff bỏ Dawn nhưng người đàn ông này không đồng ý. Và án mạng xảy ra do "chẳng may xô đẩy" khi Tracey đi về phía sông. Tuy nhiên, với những vết thương do siết cổ và lời chứng từ Dawn, cảnh sát và công tố viên không tin rằng đó là tai nạn.

Jeff bị buộc tội giết Tracey. Ngày 6/7/2020, Jeff nhận tội và bị phạt 30 năm tù, đủ điều kiện ân xá khi 80 tuổi.

(Hết)

