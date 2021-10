Thảm án lúc nửa đêm: Bóng người trong cơn bão

Thứ Tư, ngày 06/10/2021

Hạt mưa quất thẳng vào mái nhà kèm theo gió cuộn qua những tán cây to, tạo nên một thứ âm thanh đáng sợ. Trong đêm tối, cơn mưa bão ồn ã đã lấn át tiếng kêu đau đớn, thất thanh vang lên từ một căn nhà. Phía sau cánh cửa căn nhà ấy, sau giây phút bóng người nhảy tót qua hàng rào, ẩn mình trong màn đêm đen kịt là một tội ác kinh hoàng.

Đêm mưa bão

Sẩm tối 16/8/2018, TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) trời chuyển mây đen kịt, báo hiệu một cơn mưa giông sắp kéo đến. Tới gần nửa đêm, cơn mưa nặng hạt, cuồn cuộn gió. Dãy phố Linh Đài (Hồng Châu, TP Hưng Yên) yên lặng, chỉ còn những tiếng mưa quật vào mái nhà 'lộp bộp'.

Bất giác, trong sự im lặng tê tái, có tiếng kêu thất thanh "trộm, trộm" phát ra từ căn nhà anh Đặng Văn T (SN 1977). Lẫn trong màn đêm đen như mực, một bóng đen nhanh nhẹn "bật qua" bức tường rào rồi biến mất.

Mọi người bị đánh thức, họ kéo đến nhà anh T xem có chuyện gì xảy ra. Ngay tại cửa buồng ngủ tầng 1, anh T nằm gục trên vũng máu, phía bên trong, chị Nguyễn Thị H (SN 1978, vợ anh T) nằm chết trên giường.

Thông tin về vụ việc được cấp báo đến Công an tỉnh Hưng Yên. Có mặt tại hiện trường, cơ quan công an ghi nhận nhiều vết máu loang lổ khắp nơi. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, chứng tỏ đã có một cuộc "vật lộn" trước đó.

Con trai anh T khai, nửa đêm 16, rạng sáng ngày 17/8 khi cháu đang ngủ ở phòng khách thì nghe tiếng kêu thất thanh và tiếng vật lộn phát ra từ phong ngủ bố mẹ.

Cháu tỉnh dậy, nhập nhòa trong ánh sáng hắt vào từ ô cửa đã thấy bóng 1 người đàn ông. Cháu chỉ kịp hô hai từ 'trộm, trộm", đối tượng đã lao ra phía cửa lách. Gã đàn ông bí ẩn ấy còn xô vào ông nội cháu đang đi từ phía nhà dưới lên. Chỉ trong tích tắc, kẻ lạ mặt đã nhảy qua hàng rào, biến mất vào màn mưa đêm tối.

Vết máu trên lá

Cái chết của vợ chồng anh T là một cú sốc lớn bởi từ trước tới giờ, TP Hưng Yên vốn là nơi yên bình.

Các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm rất tỉ mỉ. Vợ chồng anh T tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, được xác định gây nên bởi vật sắc nhọn.

Hiện trường rất nhiều vết máu, kéo từ phong ngủ ra tới phòng khách, ngoài cửa… Tuy nhiên, vào thời điểm sau khi vụ án xảy ra, nhiều người thân đã đến đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, vì thế có nhiều dấu vết đã không còn nguyên vẹn.

Đêm xảy ra vụ án, trời mưa bão to nên hầu như các dấu vết bên ngoài căn nhà nạn nhân cũng bị xóa nhòa, gây khó khăn cho các điều tra viên.

Các vết máu được đem đi giám định, kết luận là của vợ chồng nạn nhân T. Từ kết quả khám nghiệm, kết hợp với lời khai nhân chứng, Công an tỉnh Hưng Yên nhận định đây là vụ giết người, còn nguyên nhân vì sao thì chưa thể khẳng định.

Vào thời điểm này, các điều tra viên tiến hành mở rộng truy tìm dấu vết ra bên ngoài. Tại khu vực vườn nhà anh T, cạnh bờ tường, lực lượng công an phát hiện một vết mầu nâu, nghi máu còn đọng lại trên lá rau mồng tơi. Dù đêm trước trời mưa to, nhưng được "che bởi" tán lá cau nên dấu vết mầu nâu này hầu như còn nguyên vẹn.

Việc phát hiện ra vết nghi máu tại nơi được cho là nghi phạm đã nhảy qua để thoát thân, mở ra những hi vọng đầu tiên vén màn bí mật vụ việc.

Mơ hồ

Trước một vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng như vậy, Công an tỉnh Hưng Yên đã không bỏ sót bất cứ chi tiết nào nhỏ nhất tại hiện trường. Từ mẫu máu, tóc, da hay đôi giày đều được đem đi giám định.

Quay trở lại mẫu máu thu được trên lá rau mồng tơi. Sau khi giám định đã cho thấy mẫu máu này cùng với rất nhiều mẫu máu khác, mẫu tóc, dấu vân tay có tại hiện trường đều là của nạn nhân và người thân quen, không có dấu vết của người lạ. Như vậy, việc khoanh vùng nghi phạm vẫn rất mơ hồ.

Trong các vụ trọng án, việc xác định động cơ, mục đích gây án rất quang trọng để "sàng lọc" nghi phạm. Với cái chết của vợ chồng anh T, cơ quan công an đặt ra nhiều giả thiết, trong đó có thể do mâu thuẫn giữa nạn nhân và hung thủ; cũng có thể vụ việc xuất phát từ trong nhà; cuối cùng là nghi vấn đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản bị nạn nhân phát hiện nên ra tay sát hại.

Người dân xôn xao khi vụ án xảy ra (ảnh tư liệu)

Sau khi xác minh, cơ quan công an nhận thấy vợ chồng anh T vốn dĩ hiền lành, không phát sinh mâu thuẫn với ai. Rà soát các mối quan hệ trong nhà cũng không tìm thấy lý do hay bằng chứng nào có thể gây ra vụ việc như vậy. Hai nghi vẫn này bị loại bỏ, các điều tra viên lập tức tập trung vào giả thiết thứ 3.

Gần nơi hai nạn nhân sinh sống có nhiều nhà máy, xí nghiệp với lượng công nhân, lao động lớn. Theo miêu tả ban đầu, nghi phạm là nam giới, cao khoảng 1m65 đến 1m70, người gầy, đội mũ lưỡi trai, ở tầm tuổi 25 đến 35. Từ đây, các trinh sát đã tiến hành sàng lọc, nhận diện hàng trăm người. Tất cả những đối tượng có án, tha tù, nghiện ma túy, cờ bạc… đều được thẩm tra. Đặc biệt, theo đánh giá của các điều tra viên, đối tượng gây án là một tên trộm rất chuyên nghiệp, nên tên này có thể đã gây ra nhiều vụ trộm cắp khác mà chưa bị phát hiện.

Việc sàng lọc trên quy mô lớn diễn ra nhiều ngày nhưng không đem lại kết quả, bóng dáng tên sát nhân máu lạnh vẫn lẩn khuất đâu đó mà chưa thể định hình được.

Vào lúc các manh mối đang 'rối như canh hẹ' thì công an nhận được trình báo của chị Lê Thị Kim C (SN 1976, trú tại Hưng Yên) về việc vào khoảng 2h ngày 18/8/2018 chị này bị mất 1 túi xách bên trong có nhiều tài sản, tổng giá trị 130 triệu đồng. Những tài sản này bị mất khi chị C đang đi chăm người nhà tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Đứng trước tin báo này, các điều tra viên nhận định, kẻ gây ra vụ trộm trên là đối tượng chuyên nghiệp và liều lĩnh. Việc dám mò vào bệnh viện, tới tận phong bệnh nhân vào thời điểm rạng sáng để gây án đã nói lên điều này.

Tiếp tục rà soát, cơ quan công an phát hiện vào ngày 20/6/2018, tại phường Nam Tiến (TP Hưng Yên) xảy ra 1 vụ trộm. Đối tượng đã đột nhập vào nhà anh Phan Đức A lấy đi 1 điện thoại di động hiệu Samsung, 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai… tổng tài sản trị giá 10 triệu đồng.

Hai vụ trộm này đều rất manh động, đối tượng tỏ ra thông thạo địa hình và vô cùng tinh ranh, ra tay rất nhanh. Liệu kẻ gây ra hai vụ trộm này có phải là 1 và người này có liên quan gì đến vụ thảm sát hai vợ chồng anh T vào đêm mưa 17/8 hay không?

Tập trung vào hướng điều tra này, chỉ vài ngày sau, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện chiếc điện thoại Samsum mà anh A bị mất trộm đang nằm ở nhà một gã nghiện ma túy tên Trung.

Trung và chiếc điện thoại kia liệu có thể mở ra những manh mối lớn hơn cho vụ án gây nên cái chết tức tưởi của vợ chồng anh T, là câu hỏi mà các điều tra viên Công an tỉnh Hưng Yên phải lý giải ngay sau đó.

(Còn nữa)

