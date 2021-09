Án tử hình cho 2 gã "trăng hoa"

Thứ Sáu, ngày 24/09/2021 16:01 PM (GMT+7)

(CATP) Dù đã có gia đình, nhưng Lê Văn Sỹ (SN 1973, ngụ TPHCM) và Trình Văn Tám (SN 1976, quê Phú Thọ) có điểm giống nhau là có tính "trăng hoa". Khi rơi vào vòng ái tình, 2 gã ra tay sát hại nhân tình rồi đốt xác phi tang một cách dã man. Tội ác đã gây ra khiến 2 tên này có kết cục giống nhau: cùng nhận án tử.

Từ vụng trộm đến "điên tình"

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn phòng trọ trong hẻm ở đường Tân Hòa Đông (P14Q6) lúc 7 giờ 30 ngày 12-8-2011. Người dân phát hiện, chạy đến dập lửa, nhưng không thể vào được bên trong do căn phòng bị khóa chặt phía ngoài. Mọi người vừa lo chữa cháy, vừa tìm cách phá cửa phòng trọ. Sau hơn 10 phút, ngọn lửa được dập tắt, cửa phòng cũng mở tung. Người dân vào trong thì thấy một thi thể phụ nữ đã bị ngọn lửa làm biến dạng phần đầu.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan điều tra xác định: Nạn nhân là bà Phạm Thị Ngọc Quế (tên các nhân vật liên quan trong bài đã thay đổi), tử vong trước khi bị thiêu cháy. Một bếp ga nằm cạnh thi thể nạn nhân và một số vật dụng được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Lai lịch nạn nhân được khẩn trương làm rõ. Theo đó, bà Quế đã lập gia đình, có 2 con (6 tuổi và 3 tuổi). Vợ chồng bà buôn bán trái cây đã nhiều năm. Bà Quế chuyên bỏ mối, còn chồng thì bán dạo nên thời gian làm việc của 2 người gần như ngược nhau. Bà Quế bắt đầu công việc lúc nửa đêm đến gần sáng mới về nhà, ngủ, nghỉ cho đến trưa, còn người chồng thường rời nhà từ tờ mờ sáng, đến chiều tối mới hết việc.

Theo trình bày của chồng nạn nhân, ông cưới bà Quế vào năm 2003, hai người làm việc cật lực và nuôi dạy 2 đứa con. Đến khi ông phát hiện vợ mình có biểu hiện lạ với đàn ông tên Sỹ, cũng làm nghề buôn bán trái cây. Bà Quế giải thích chỉ cho ông Sỹ mượn tiền, chứ giữa hai người không có gì mờ ám. Trước đây, gia đình bà Quế thuê trọ tại đường Hồng Bàng (P12Q6), gần chỗ ở của ông Sỹ, đến đầu tháng 8-2011 thì chuyển về hẻm Tân Hòa Đông, để tránh việc 2 người gặp mặt nhau. Hiện tại, ông Sỹ vẫn còn nợ bà Quế 2 triệu đồng.

Bị cáo Lê Văn Sỹ tại tòa

Nhiều người sống trong dãy nhà trọ nhìn thấy một gã đàn ông tóc dài, chạy xe máy Wave màu vàng (bà Quế sử dụng thường ngày), rời khỏi căn phòng của nạn nhân vào sáng 12-8-2011, trước khi ngọn lửa bùng lên. Khẩn trương sàng lọc, cơ quan điều tra xác định, Lê Văn Sỹ (SN 1973, ngụ Q6) là nghi can số một của vụ án. Biết không thể thoát, Sỹ ra đầu thú vào đêm 12-8-2011.

Tại trụ sở công an, Sỹ khai đã có vợ, con, nhưng quan hệ "ngoài luồng" với bà Quế từ năm 2009, rồi có tình cảm sâu nặng với nạn nhân. Thời gian gần đây, y thấy người tình có biểu hiện khác thường, như muốn bỏ rơi mình để tìm "bến đỗ” khác. Rạng sáng 12-8-2011, Sỹ đến phòng trọ để nói chuyện, mong bà Quế tiếp tục mối tình vụng trộm. Nhưng bà này nhất quyết đòi chấm dứt tình cảm vì đã có nhân tình mới. Hai người cãi vã lớn tiếng. Bà Quế ném đôi bông tai do Sỹ tặng xuống đất, cào cấu, chửi bới gã. Cơn giận bốc lên, Sỹ lấy chiếc khăn siết cổ bà Quế cho đến khi nạn nhân không còn chống cự.

Hung thủ bế nạn nhân đặt lên tấm nệm, phủ mền và quần áo xung quanh, rồi dùng bếp ga mini trong phòng trọ để đốt xác phi tang. Khi lửa vừa bén, Sỹ nhanh chân phóng ra ngoài, khóa cửa, tẩu thoát.

Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đưa vụ án ra xét xử lưu động vào ngày 25-9-2012, tuyên ám tử hình Sỹ về tội giết người. Ngày 21-12-2012, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Sỹ. Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm nhận định: Mặc dù có tình tiết mới là gia đình bị cáo đã bồi thường thêm cho phía nạn nhân, nhưng không thể xem xét giảm nhẹ hình phạt bởi hành vi quá dã man, mất hết tính người. Từ nhận định trên, HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Sỹ.

Sát hại tình nhân vì sợ lộ

Trình Văn Tám làm nhân viên marketing cho một công ty ở Bình Dương, thuê nhà trọ tại P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An. Dù đã có vợ, con, nhưng Tám có tính "trăng hoa", được nhiều cô gái trẻ để ý nhờ vẻ ngoài khá bảnh bao, nói năng khôn khéo.

Qua chuyên mục "tìm bạn bốn phương" của Chương trình "VOV giao thông", Tám quen chị Trần Bích Hồng (SN 1978, ngụ H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) vào giữa năm 2011. Chị Hồng làm công nhân ở TPHCM, thuê nhà trọ tại Tỉnh lộ 10 (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân). Từ chỗ gọi điện, nhắn tin qua lại, Tám và chị Hồng cảm thấy "tâm đầu ý hợp" nên hẹn gặp nhau. Lấy cớ đi công tác xa, Tám nhiều lần trốn vợ đến TPHCM chở người tình đi chơi.

Dù biết Tám đã có gia đình, nhưng tình cảm Hồng dành cho gã ngày càng sâu đậm. Sau một đêm "tâm sự" tại nhà nghỉ gần phòng trọ của chị Hồng, sáng 19-1-2012, chị rủ gã đến TP.Vũng Tàu chơi dịp Tết Nhâm Thìn. Chị này còn dọa sẽ "méc" chuyện "ăn vụng" với vợ Tám nếu y từ chối.

Sợ gia đình biết chuyện, Tám nảy sinh ý định "xử" nhân tình. Ngày 25-1-2012 (tức mùng 3 Tết), chị Hồng nhắn tin rủ Tám mùng 4 Tết đến Tiền Giang chơi. Tám đồng ý, rồi lên kế hoạch đưa chị này đến Khu du lịch sinh thái ở xã Tân Tập (H.Mộc Hóa, Long An) để sát hại.

Bị cáo Trình Văn Tám trong phiên tòa phúc thẩm

Khoảng 9 giờ 30 ngày 26-1-2012, Tám chạy xe máy chở chị Hồng đến Tiền Giang. Sắp đến nơi, Tám ghé vào tiệm tạp hóa trên Tỉnh lộ 10 mua một can nhựa, ghé cây xăng đổ 4 lít vào đó. Y giải thích "mang theo để phòng hết xăng giữa đường" nên chị Hồng không chút nghi ngờ. Tám lái xe đến TP.Tân An rồi rẽ sang QL62 về H.Mộc Hóa.

Tới khu du lịch sinh thái khoảng 14 giờ 30, Tám đưa tình nhân vào trong tâm sự. Nói chuyện một lúc, Tám dọa nếu chị Hồng còn làm phiền thì gã sẽ giết chị. Thấy nhân tình tỏ thái độ thách thức, gã bóp cổ chị này cho đến khi bất động. Sau khi tháo 9 vòng xi-men, đôi bông tai và chiếc nhẫn vàng của nạn nhân, Tám tưới xăng, châm lửa đốt thi thể.

Sau khi gây án, đối tượng chạy xe đến An Giang, ghé vào nhà nhân tình khác là chị Huỳnh Mỹ Kim (ngụ xã Mỹ Hiệp, H.Chợ Mới) ngủ lại. Hôm sau, Tám chở chị Kim đi chùa. Ngủ tại nhà chị này thêm một đêm, Tám mang số vàng cướp của chị Hồng ra chợ Mỹ Hiệp bán được gần 10 triệu đồng, lấy tiền sắm ĐTDĐ mới và quay về Bình Dương.

Vụ án giết người, đốt xác, cướp tài sản gây chấn động dư luận. Sau hơn 2 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tóm gọn kẻ sát nhân vào sáng 9-4-2012, khi y chạy xe trên đường Thủ Khoa Huân (TP.Thuận An).

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Tám thừa nhận có ngoại tình, nhưng không "hạ độc thủ” chị Hồng. Nhưng trước những chứng cứ sắc bén mà các điều tra viên thu thập, đối tượng hết đường chối cãi nên khai nhận hành vi tội ác. Liên quan đến địa điểm gây án, Tám khai sở dĩ chọn khu du lịch để gây án, vì trước đó đã đi ngang qua đây, thấy vắng vẻ, khó bị phát hiện.

Ngày 12-7-2012, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Tân Tập (H.Mộc Hóa). HĐXX nhận định: Tám sát hại chị Hồng với động cơ đê hèn, thực hiện hành vi tội ác đến cùng; ngay sau khi giết người, bị cáo lại phạm tiếp tội đặc biệt nghiêm trọng là cướp tài sản và đốt thi thể nạn nhân để phi tang.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt tử hình Tám về 2 tội giết người và cướp tài sản. Tám kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên xử ngày 16-10-2012, HĐXX của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Tám.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/an-tu-cho-2-ga-trang-hoa_120568.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/an-tu-cho-2-ga-trang-hoa_120568.html