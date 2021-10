Kỳ án những sát thủ trong bóng đêm: "Hợp đồng" chết chóc

Thứ Hai, ngày 04/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Trong cơn ngủ chập chờn tờ mờ sáng, anh C bị giật mình bởi tiếng đánh thức đầy "tức giận" trên chiếc xe khách 29 chỗ ngồi. Qua ánh mắt mở hờ dưới tia sáng nhá nhem lọt qua ô kính xe khách, anh C thấy có nhóm người đứng xung quanh. Chưa kịp định thần, một tiếng nổ chát chúa vang lên, mọi thứ tối đen như mực..

Nhóm sát thủ

Như thường lệ, khoảng 5h sáng ngày 7/11/2008, chuyến xe khách chạy tuyến Bình Liêu (Quảng Ninh) – Hà Nội bắt đầu lăn bánh. Lái xe tên Thắng "vần" vô lăng đưa xe đi qua khu An Sơn (Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Trước mắt, trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng sớm, ở góc đường xuất hiện nhóm người đứng đợi. Có vẻ như những hành khách này đang vội, họ tỏ ra nhốn nháo khi chiếc xe từ từ rà phanh, dừng lại.

Nhóm người lục đục lên xe, họ không ngồi vào chỗ. Lái xe Thắng quay lại, một người khách lạ mặt đưa cặp mắt ráo hoảnh nhìn chằm chằm rồi bất giác lắc đầu. Gã đi trước dường như cầm thứ gì đó bên trong chiếc túi đựng vợt tenis. Nhóm khách đi về cuối xe, chỗ hàng ghế nơi anh Nguyễn Đăng C (chủ xe khách) đang ngồi ngái ngủ.

Một gã đứng trước mặt anh C, thò tay vào người lấy ra khẩu súng bắn đạn ghém rồi "siết cò". Tiếng nổ chát chúa đánh thức toàn bộ hành khách trên xe với sự hoảng loạn.

Anh C đổ rạp về một bên, nhưng có vẻ phát súng đầu tiên đã trượt. Gã đàn ông lạnh lùng tiếp tục chĩa nòng súng về anh C. "Đoàng", âm thanh đục nặng kèm với những tia lửa bắn vào khoảng không, một mùi khét nồng đặc quánh bốc lên từ cuối xe. Anh C nằm bất động, máu loang lổ rỉ ra từ những vết thủng trên khắp cơ thể.

Sau khi biết chắc nạn nhân đã chết, nhóm hành khách rời đi, chỉ trong một khoảng khắc rất ngắn, khi mọi người còn đang bàng hoàng, chúng đã biến mất sau con đường tối mờ, chưa rõ mặt người.

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến vụ án)

Ám ảnh

Trên xe khách, hiện trường cái chết của anh C khiến các điều tra viên Công an tỉnh Quảng Ninh bàng hoàng. Đất mỏ nhiều năm nay cũng từng xảy ra trọng án, nhưng cái cách nhóm "sát thủ" ra tay với anh C làm người chứng kiến bị rơi vào cảm giác "tột độ". Anh C được kết luận tử vong với 9 vết thương trên cơ thể, trong đó có những vết gây thủng tim. Dưới sàn xe, các điều tra viên thu được 9 mảnh kim loại.

Qua khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên bước đầu nhận định vụ án chắc chắn liên quan đến một mâu thuẫn nào đó rất lớn. Nhóm gây án cũng phải là những kẻ có kinh nghiệm, có sự tính toán vô cùng kỹ lưỡng trước khi ra tay. Đặc biệt, chúng hạ quyết tâm sát hại bằng được anh C. Minh chứng là chúng đã bắn phát thứ 2 ở tầm gần khi phát đầu không gây ra nhiều thương tích cho nạn nhân.

Thời điểm gây án trời chưa sáng rõ cộng với sự hoảng sợ của khách hàng khác cũng như lái xe nên chẳng ai có thể miêu tả được nhận dạng, đặc điểm của các đối tượng. Địa điểm nhóm tội phạm đứng chờ xe cũng rất vắng vẻ, ít người qua lại, không có các xe ôm đợi khách như các khu vực khác. Như vậy, vụ án không nhân chứng, không thu được nhiều thông tin phục vụ điều tra.

Các điều tra viên Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung vào nhân thân anh C. Người đàn ông này sống tại Bình Liêu, là bộ đội phục viên nên tính tình nhã nhặn, hiền lành. Chiếc xe khách nơi xảy ra vụ án được anh C mới mua để làm ăn. Việc chạy xe khách tuyến đương nhiên sẽ xảy ra va chạm, tuy vậy các trinh sát sau nhiều ngày xác minh vẫn chưa phát hiện được có mâu thuẫn nào lớn tới mức trở thành động cơ gây ra vụ án kinh hoàng nói trên.

Đang trong lúc "mơ hồ" thì các trinh sát nhận được thông tin về một "va chạm" đủ "sức nặng" để gỡ nút thắt cho cái chết của anh C.

Truy lùng manh mối

Anh C trong một lần chạy xe đã xảy ra mâu thuẫn với người tên Ngô Tiến Long, một người cũng sinh sống tại Bình Liêu (Quản Ninh). Sau khi đánh giá các tình tiết, Ban chuyên án Công an tỉnh Quảng Ninh đưa Long vào tầm ngắm. Công tác điều tra cơ bản về Long được tiến hành, nhưng lần này các trinh sát đường như đi vào ngõ cụt. Mọi chi tiết về sinh hoạt của Long và những người thân đều không có gì bất thường vào trước, trong và sau khi vụ án xảy ra.

Quay trở lại với các nhân chứng, điều tra viên nhận định: khách trên xe đều là người ở Bình Liêu, nếu đối tượng gây án là người địa phương thì rất khó "giấu mặt". Việc không ai miêu tả được nghi phạm đặt ra giả thiết nhóm người này từ tỉnh khác đến.

Cùng với đó, việc rà soát các khách sạn, nhà nghỉ xung quanh khu vực xảy ra vụ án cũng đưa ra một đáp án, đó là các đối tượng đã có thời gian ăn, nghỉ tại đây, có bàn bạc, thống nhất phương thức "ra tay", rồi rút lui rất tỉ mỉ. Nhưng, nơi nhóm "sát thủ" đón xe, xung quanh bán kính 1km hoàn toàn không có nhà nghỉ, khách sạn nào, vậy chắc chắn chúng phải di chuyển bằng xe taxi hoặc xe máy.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không liên quan đến vụ án)

Những nhận định này mở ra hướng sàng lọc co các trinh sát. Suốt nhiều ngày, các trinh sát tiến hành ra soát hàng trăm nhà nghỉ trên địa bàn và bước đầu thu được những thông tin có giá trị.

Một sáng, các trinh sát nhận được tin, có người dân đã nhìn thấy ở đoạn đường gần nơi xảy ra vụ án, vào thời điểm trước khi "súng nổ" có 2 xe máy với 6 người di chuyển trên đường. Từ đây, nhận định về việc các đối tượng đã đến hiện trường bằng xe máy đã được khẳng định. Hàng trăm người hành nghề xe ôm được tiếp cận để lấy thông tin.

Vào thời điểm này, Công an tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện đợt truy quét tội phạm ma tuý. Họ đã bắt được một đối tượng có tên là Nguyễn Trung Hiếu. Trong lời khai của mình, Hiếu có đề cập đến việc được thuê chở nhóm người lạ mặt vào sáng 7/11/2008. Lời khai của Hiếu bất ngờ trùng khớp với những nhận định ban đầu về vụ án gây nên cái chết của anh C trước đó. Lập tức, Hiếu được tập trung lấy cung, từ đây những bức màn đầy bí ẩn đã bắt đầu được gỡ mở.

Một cái tên mới xuất hiện, đó là Từ Đức Cường (trú tại Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh). Theo Hiếu, Cường chính là người đã thuê hắn chở những kẻ lạ mặt đến khu vực gây án. Tuy vậy, Hiếu hoàn toàn không biết nhóm "sát thủ" kia là ai, từ đâu đến và hiện tại đang ở đâu. Hiếu nói, anh ta chỉ được Cường thuê chở người, ngoài ra không nắm được bất cứ thông tin gì khác.

Để tiếp tục tháo những nút thắt, Ban chuyên án quyết tâm phải bắt bằng dược Từ Đức Cường, nhưng ngay cả các các trinh sát dày dạn nhất cũng không thể hình dung được, đây sẽ là một cuộc "chơi" đầy gian nan.

(Còn nữa)

Nguồn: https://giadinh.net.vn/ky-an-nhung-sat-thu-trong-bong-dem-1-hop-dong-chet-choc-17221100312033319...Nguồn: https://giadinh.net.vn/ky-an-nhung-sat-thu-trong-bong-dem-1-hop-dong-chet-choc-172211003120333199.htm