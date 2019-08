Thai phụ bị đánh tàn nhẫn: Có dấu hiệu tội giết người

Thứ Tư, ngày 28/08/2019 09:30 AM (GMT+7)

Sau trận đòn bằng cây gỗ và dao, người phụ nữ mang thai phải liên tiếp vào ba bệnh viện từ TP.HCM đến Bình Thuận để cấp cứu, điều trị và theo dõi tình trạng đứa bé trong bụng mình.

Chồng bạo hành vợ dã man Sự kiện:

Ngày 27-8, Đại tá Nguyễn Văn Loan, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh, đã ký quyết định trưng cầu giám định và đưa nạn nhân Lâm Thị Mến (31 tuổi, quê An Giang, hiện ở xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh) đến Trung tâm Giám định pháp y Bình Thuận để giám định tỉ lệ thương tật do bị chồng hờ đánh.

Chém vợ đang mang thai, dọa giết tại bệnh viện?

Trước đó, hôm 17-8, chị Mến được người thân đưa đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch. Kết quả khám thể hiện bệnh nhân bị chấn thương đầu, vỡ nền sọ (gãy xoang sàng hai bên); cả tay trái và phải bị gãy xương trụ, xương quay, xương mác; gãy nhiều xương ngón tay ở bàn tay trái… Đặc biệt nạn nhân đang có thai khoảng 26 tuần.

Chị Mến kể đêm 16-8, Huỳnh Ngọc An (26 tuổi, là chồng chưa có giá thú) đi nhậu về thấy chị đang nằm ngủ đã chửi mắng. Sợ bị đánh như những lần trước, chị Mến bỏ ra nhà sau thì bị An dùng cây gỗ dài giáng liên tiếp lên đầu, tay chân. Thấy chị vẫn chạy, An cầm dao đuổi theo chém liên tiếp vào người.

Theo lời nạn nhân, hơn một năm nay An đã đánh chị rất nhiều lần chết đi sống lại nhưng vừa qua là lần hành hạ tàn nhẫn nhất. Hiện ngoài các vết thương khủng khiếp trên, hai mắt nạn nhân đều mờ, không nhìn rõ. Dù tình trạng vậy nhưng theo chị này An đã đe dọa nếu không về nhà sẽ giết chết tại BV Chợ Rẫy. Quá lo sợ nên điều trị được hai ngày, chị xin các bác sĩ cho về.

Khi về hai tay và một chân còn băng bột có dấu hiệu nhiễm trùng nhưng chị vẫn bị An dùng cây đánh do không chịu vào bếp nấu cơm khiến chị tiếp tục phải vào điều trị tại BV đa khoa Nam Bình Thuận. Chị Mến sau đó được chuyển đến BV đa khoa An Phước (Phan Thiết) để siêu âm và theo dõi sát cái thai trong bụng.

Được biết việc nhập bệnh viện, chuyển bệnh viện và điều trị của chị Mến chủ yếu do người dân địa phương thương xót hoàn cảnh nạn nhân nên gây sức ép với An. Rồi khi thấy chị Mến thương tích mà không có người chăm, nhiều người đã sẵn sàng bỏ việc, thay nhau vào chăm nuôi.

Nạn nhân Lâm Thị Mến đang phải điều trị những thương tích do chồng gây ra. Ảnh: PV

Hôm nay có kết quả giám định thương tật của thai phụ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Loan, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh, đã lý giải vì sao chưa bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc An.

Theo Đại tá Loan, CQĐT đang khẩn trương làm rõ việc này và đã đưa nạn nhân đi giám định. “Ngay sau khi có thông báo sơ bộ về tỉ lệ tổn thương cơ thể của cơ quan giám định, CQĐT sẽ thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật” - Đại tá Loan cho biết.

Cách nay hơn ba tháng, Huỳnh Ngọc An cũng từng đánh Mến gây thương tích. Tuy nhiên, sau đó người vợ có đơn bãi nại, không yêu cầu xử lý nên công an huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính và đưa An vào diện giám sát, theo dõi…

Còn theo tin từ Trung tâm Giám định pháp y Bình Thuận, cơ quan này đang khẩn trương tiến hành giám định toàn diện tổn thương cơ thể của nạn nhân và chậm nhất là sáng nay (28-8) sẽ có kết quả sơ bộ ban đầu gửi cho CQĐT.

Theo luật sư Cáp Chiến Thắng (Đoàn Luật sư TP.HCM), từ thông tin mà báo chí đưa thì Huỳnh Ngọc An có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 BLHS. Nếu thương tích ở vùng đầu của chị Lâm Thị Mến là do hung khí như dao gây ra thì có dấu hiệu của tội giết người vì đã tác động vào nơi trọng yếu của cơ thể. Trong đó có hai tình tiết định khung là giết phụ nữ đang mang thai và có tính chất côn đồ theo điểm c, n khoản 1 Điều 123 BLHS có khung hình phạt 12-20 năm, chung thân hoặc tử hình.