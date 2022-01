Tên trộm đâm tử vong bác sĩ nha khoa ở Bình Dương lĩnh án tử hình

Mặc dù anh Tài bị ngã, nhưng Thủy không buông tha mà chạy lại dùng dao đâm vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong.

Hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông về tội Giết người

Ngày 18/01, sau thời gian nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án bị cáo Nguyễn Hữu Thủy (30 tuổi) mức án tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Đông (31 tuổi, cùng quê Nghệ An) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 4/5/2021, do không có tiền tiêu xài, Thủy và Đông rủ nhau đi trộm xe máy. Khi cả hai đi đến đường D37 khu dân cư VietSing (phường An Phú, TP Thuận An) thì thấy một xe máy đang dựng trước Nha khoa Hạnh Phúc nhưng không có người trông coi. Lúc này, Thủy đi bộ đến trộm xe, còn Đông dừng xe gần đó để chờ.

Khi Thủy đang dắt xe ra thì bị anh Phạm Văn Tài (là bác sĩ, chủ xe) đang ở phía nhà đối diện phát hiện tri hô và chạy ra ngăn cản.

Thấy vậy, Thuỷ rút dao chống trả và truy đuổi anh Tài. Thấy tên trộm có dao, anh Tài bỏ chạy thì không may bị ngã ở lề đường.

Mặc dù, anh Tài bị ngã nhưng Thủy không buông tha mà chạy lại dùng dao đâm vào vùng ngực anh Tài, rồi rút dao bỏ chạy đến chỗ Đông đang nổ máy xe chờ sẵn tẩu thoát.

Anh Tài được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Đến ngày 7/5/2021, khi nghe thông tin anh Tài tử vong, Thủy và Đông đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Tại phiên xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi mình đã gây ra cho gia đình bị hại. Hai bị cáo cũng xin lỗi và xin gia đình bị hại tha thứ.

