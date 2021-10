Tên trộm chơi sang, khoắng tiền vàng mua xe ô tô

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 14:00 PM (GMT+7)

Ngày 27-10, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Ngân (SN 1990), trú tại xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Ngân và tang vật vụ án

Theo tài liệu điều tra, khoảng 0h ngày 5-10, Ngân điều khiển xe máy đi tìm sơ hở nhà người dân để trộm cắp tài sản. Đến khu vực thôn Thanh Phác, xã Thanh Vân, đối tượng đã đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị T.

Tại đây, đối tượng đã lấy được số tài sản gồm: 1 điện thoại nhãn hiệu di động Sam Sung; 1 chiếc két sắt, 0,5 "chỉ" vàng...

Sau đó, Ngân chở két sắt đến khu vực vắng người, phá két lấy được hơn 43 triệu đồng. Số tiền và tài sản trộm cắp được, Ngân mang bán và mua chiếc xe ô tô cũ giá hơn 50 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an huyện Hiệp Hòa nhanh chóng điều tra, xác minh và xác định Ngân là đối tượng gây án. Ngày 22-10, Công an huyện Hiệp Hòa chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang và Công an phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Ngân khi đang lẩn trốn tại nhà người quen.

Tại cơ quan Công an, Ngân khai nhận do nghiện ma túy, không có việc làm ổn định nên đi ăn trộm để có tiền chi tiêu.

