Tên trộm 7 tiền án một đêm "vặt" 7 chiếc camera an ninh

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang điều tra, làm rõ một loạt vụ trộm cắp camera an ninh của nhà dân trên địa bàn quận Cầu Giấy và quận Tây Hồ. Đối tượng gây án là Nguyễn Quốc Văn (SN 1971), trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đối tượng này từng có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quốc Văn.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 0h sáng 4/12, Nguyễn Quốc Văn điều khiển xe máy Honda Lead buộc thùng xốp ở sau và mang theo 1 tuýp sắt tự chế đầu hàn móc cong, 1 con dao chặt và 2 chiếc tuốc nơ vít làm công cụ gây án chuẩn bị sẵn, đi từ nhà đến quận Cầu Giấy, tìm nhà dân lắp camera an ninh để ra tay trộm cắp.

Khi đi đến ngách 63, ngõ 58 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Nguyễn Quốc Văn phát hiện một nhà dân gắn camera an ninh và quan sát không thấy có người qua lại, đối tượng này đã dùng tuýp sắt đầu gắn móc cong giật xuống, rồi cho vào thùng xốp cất giấu.

Văn tiếp tục di chuyển tiếp, đến trước cửa nhà chị N. T. L ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội), Văn tiếp tục “vặt” chiếc camera giám sát của gia đình chị L. Sau đó, Văn quay lại quận Cầu Giấy, thấy trước cửa một ngôi nhà ở phố Đông Quan, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy gắn camera, Văn tiếp tục lấy trộm tiếp.

Khi đối tượng lên xe di chuyển thì bị tổ công tác Công an phường Quan Hoa đi tuần tra kiểm soát đêm phát hiện nghi vấn, yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện 7 chiếc camera an ninh. Đối tượng Nguyễn Quốc Văn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chỉ trong đêm 4/12, đối tượng này đã trộm được 7 chiếc camera an ninh của các hộ dân tại quận Cầu Giấy và Tây Hồ.

