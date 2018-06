Tán tận lương tâm giết mẹ ruột rồi đốt nhà phi tang

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 14:15 PM (GMT+7)

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Bảnh Em thừa nhận đã giết mẹ ruột rồi phóng hỏa đốt nhà.

Ngày 7-6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Văn Bảnh Em (25 tuổi) về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 5-6, người dân ở ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) phát hiện nhà của Bảnh Em đang bốc cháy nên tri hô và cùng nhau dập lửa. Sau 30 phút với sự giúp đỡ của hàng xóm, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, khi mọi người vào nhà kiểm tra thì thấy thi thể bà Võ Thị Thủy (67 tuổi, mẹ ruột của Bảnh Em) ở bên trong buồng ngủ. Thông tin vụ việc nhanh chóng được báo với cơ quan công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định bà Thủy đã tử vong trước khi vụ cháy xảy ra, phần đầu và mặt có 3 vết thương, là nguyên nhân dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong. Ngay trong sáng 6-6, đối tượng Bảnh Em đã đến Công an xã Thạnh Xuân đầu thú. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Bảnh Em thừa nhận đã giết mẹ ruột bằng nhiều vết chém rồi phóng hỏa đốt nhà. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra làm rõ.