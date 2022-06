Tạm giữ hình sự nhóm thanh thiếu niên chém nhiều người bị thương

Chỉ vì mâu thuẫn, thiếu niên rủ nhóm bạn, mang theo dao, chém gây thương tích nhiều người.

Chiều 23/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn vừa tạm giữ hình sự 7 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngô Văn Hùng tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, Ngô Văn Hùng (SN 2005, ngụ huyện Thoại Sơn) và Trần Gia Lạc (SN 2006) có mâu thuẫn từ trước.

Ngày 20/6, Hùng rủ Trần Hạo Nam (SN 2008), Nguyễn Minh Tuyện (SN 2005), Nguyễn Hoàng Khải (SN 2006), Thiều Thanh Trí (SN 2002), Phan Quốc Huy (SN 2002), Bùi Thiện Trung (SN 2004) và Trịnh Hữu Thái (SN 2005) mang theo dao tự chế, đi tìm Lạc giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến một quán ăn trên địa bàn thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, thấy Lạc cùng nhóm bạn đang ngồi, trong đó có Hà Trọng Nghĩa và Nguyễn Chí Cường, nhóm Hùng lao vào, dùng dao chém nhiều nhát vào người Nghĩa gây thương tích.

Nhóm Lạc bỏ chạy, các đối tượng rượt theo chém thêm 2 nhát vào người Cường.

Hai nạn nhân được mang đi cấp cứu với tỷ lệ giám định thương tật là 15% và 12%.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

