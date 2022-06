Truy bắt hơn chục đối tượng kéo đến, nổ 4 phát súng vào nhà dân ở Hải Phòng

Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng nổ 4 phát súng vào nhà dân gây náo loạn khu vực ở phường Thành Tô (Hải Phòng).

Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An (Hải Phòng) cùng các đơn vị chức năng khác đang khẩn trương truy tìm Nguyễn Văn Vương (tức Bèo, 30 tuổi, trú tại Đồng Xá 2, phường Thành Tô, quận Hải An).

Nguyễn Văn Vương được xác định là nghi phạm cầm đầu nhóm đối tượng dùng súng bắn 4 phát vào nhà dân ở Đồng Xá 2, phường Thành Tô.

Khu vực nhóm đối tượng nổ liền 4 phát súng khiến người dân hoang mang

Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 19/6, Nguyễn Văn Vương cùng hơn 10 đối tượng đi trên xe ô tô và nhiều xe máy đến trước cửa nhà số 66C Đồng Xá 2 để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm đối tượng này đã nổ liền 4 phát súng rồi lên xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc xảy ra không gây thương tích cho người dân và không gây thiệt hại về tài sản.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và giải quyết vụ việc.

Được biết, hiện tại, Nguyễn Văn Vương cùng nhóm đối tượng không có mặt tại nơi cư trú.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

