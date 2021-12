Tạm giữ 3 người đánh trưởng công an xã để giải vây cho bạn cờ bạc

Chủ Nhật, ngày 19/12/2021 10:57 AM (GMT+7)

Thấy bạn cờ bạc bị công an bắt, Hậu, Hải và Duy chạy đến giằng co, xô đẩy Trưởng công an xã Kiến An để giải vây cho bạn.

Ngày 19-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phúc Hậu (Hậu Gà, 34 tuổi), Nguyễn Chí Hải (21 tuổi) và Châu Thái Duy (31 tuổi, cùng ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, vào tối 12-12, Công an xã Kiến An nhận được tin báo về việc có nhóm người tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền ở khu vực ấp Phú Thượng 2. Ngay lập tức anh Nguyễn Phú Cường - Trưởng Công an xã Kiến An đã triển khai lực lượng tiến hành vây bắt các con bạc.

Nguyễn Phúc Hậu, Nguyễn Chí Hải và Châu Thái Duy. Ảnh: QM

Thấy bạn cờ bạc chơi chung bị bắt, Hậu, Hải và Duy cùng một số người khác chạy đến giằng co xô đẩy anh Cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ để giải vây cho bạn. Lợi dụng đêm tối, một số người còn lại đã hành hung anh Cường và lực lượng làm nhiệm vụ.

Lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã nhanh chóng có mặt giải tán đám đông và mời những người liên quan về trụ sở công an làm việc. Bước đầu cả Hậu, Hải và Duy đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện Công an huyện Chợ Mới đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng, xử lý nghiêm những người liên quan.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tam-giu-3-nguoi-danh-truong-cong-an-xa-de-giai-vay-cho-ban-co-bac-1034433.html