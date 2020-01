Người nhà giải vây cho đối tượng cướp giật

Thứ Ba, ngày 07/01/2020 20:00 PM (GMT+7)

Khi đối tượng cướp giật bị người dân khống chế, Công an đang lập hồ sơ xử lý thì nhóm khoảng 10 người xưng là người nhà đối tượng xông vào giằng co, giải vây để đối tượng trốn thoát...

Tin pháp luật Sự kiện:

Ngày 7-1, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh đang điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng cướp giật tài sản trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7 (TP Hồ Chí Minh). Danh tính và nơi cư trú của đối tượng đã được xác định, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn. Công an quận 7 đã mời một số người liên quan đến vụ cướp giật trên về trụ sở làm rõ. Trong đó có một số người được cho là giải vây cho đối tượng cướp giật khi bị công an khống chế.

Hình ảnh cắt từ clip cảnh nhóm người xưng là người nhà giải vây cho đối tượng cướp giật

Trước đó, tối 6-1, đối tượng khoảng 20 tuổi điều khiển xe Exciter BKS 59T2-191-87 áp sát một du khách người Hàn Quốc trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, giật chiếc ĐTDĐ rồi tăng ga bỏ chạy. Khi đến số 6 Nguyễn Thị Thập, đối tượng này bị người dân vây bắt, khống chế rồi báo với Công an. Một cảnh sát khu vực và một bảo vệ dân phố đã xuống hiện trường lập biên bản tiếp nhận đối tượng. Bất ngờ một nhóm khoảng 10 người cả nam lẫn nữ xưng là người nhà của đối tượng xông vào giằng co, lôi kéo, thóa mạ tổ công tác để “giải cứu” cho đối tượng, mặc dù cán bộ công an đã giải thích cho những người trên rõ.

Một số người dân định hỗ trợ công an thì bị nhóm người này đe dọa và rút điện thoại để gọi giang hồ đến nên không ai dám vào hỗ trợ. Trong lúc giằng co, đối tượng thoát ra được và bỏ trốn. Công an quận 7 có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc và đưa chiếc xe dùng làm phương tiện đi cướp của đối tượng về trụ sở.

Nguồn: http://cand.com.vn/Phap-luat/Hy-huu-Nguoi-nha-giai-vay-cho-doi-tuong-cuop-giat-576978/Nguồn: http://cand.com.vn/Phap-luat/Hy-huu-Nguoi-nha-giai-vay-cho-doi-tuong-cuop-giat-576978/