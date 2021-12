Ngồi xe lăn điều hành đường dây đánh bạc online tiền tỷ

Để qua mặt cơ quan công an, các đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Messenger... Mỗi lần thực hiện xong thì xóa tin nhắn, thay đổi số thuê bao di động nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Ngày 17/12, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Quang Thành – Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng về tội đánh bạc, gồm: Trần Văn Hải (1991), Dương Thị Huế (1979), Nguyễn Thị Hạnh (1987), Lê Thị Đào (1987), đều trú tại xã Cổ Đạm và Trần Đình Long (1976), trú tại xã Xuân Thành.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên địa bàn, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện một nhóm đối tượng liên kết với nhau sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, cá độ bóng đá nên đã tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.

Đối tượng Trần Văn Hải (ngồi xe lăn) cầm đầu đường dây bị bắt giữ.

Qua công tác điều tra, xác minh thông tin ban đầu, Ban chuyên án đã xác định được, cầm đầu nhóm đối tượng này Trần Văn Hải (SN 1991), trú tại thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, mọi hoạt động giao dịch ghi số lô, số đề của các đối tượng chủ yếu thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Messenger... Sau mỗi lần thực hiện các đối tượng thường xuyên xóa tin nhắn, thay đổi số thuê bao di động nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, Ban chuyên án đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định được các đối tượng tham gia đánh bạc và quyết định phá án, tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Văn Hải cùng 9 đối tượng khác. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ hơn 440 triệu đồng tiền mặt, 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ khi hoạt động cho đến khi bị bắt, nhóm đối tượng trên đã giao dịch đánh bạc nhiều tỷ đồng. Theo số liệu thống kê của cơ quan điều tra, Trần Văn Hải cùng các đối tượng khác đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, thông qua ứng dụng điện thoại di dộng Zalo, Facebook với số tiền có ngày lên tới hơn 120.000.000 đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây.

Ngoài việc khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục điều tra, mở rộng, củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

