Tạm giam nhóm côn đồ hành hung bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch

Thứ Ba, ngày 31/03/2020 09:02 AM (GMT+7)

Ngày 18/3, bác sĩ L.N.S của Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang đã bị một nhóm thanh niên hành hung khi đưa bạn đến khám chữa bệnh ở đây.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Phó Trưởng tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 vừa bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã chỉ đạo điều tra và truy bắt đối tượng hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang (Hải Dương), những chiến sỹ áo trắng nhiều vất vả trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 18/3, bác sĩ L.N.S của Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang đã bị một nhóm thanh niên hành hung khi đưa bạn đến khám chữa bệnh ở đây. Nhóm này đã cầm theo gậy gỗ, tuýp sắt, vợt cầu lông... lao vào phòng làm việc để đánh bác sĩ S. bất chấp nhiều người can ngăn.

Bác sĩ S. bị thương tích vùng mặt phải khâu nhiều mũi, gãy sống mũi và xây xát ở vùng lưng, ngực, tay. Ngay sau đó, nhóm này đã rời đi trước khi cơ quan Công an đến. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh hệ thống y tế, các y bác sĩ cả nước đang phải gồng mình cùng cả nước chống dịch Covid-19 đã khiến dư luận bất bình.

Ngày 19/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung bác sĩ theo đúng quy định pháp luật để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Cố ý gây thương tích” và ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với 5 bị can về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 2, điều 134, Bộ luật Hình sự.

“Việc khởi tố và tạm giam kịp thời các đối tượng giúp các cán bộ y tế ở Bình Giang, Hải Dương nói riêng và các cán bộ y tế cả nước yên tâm và tiếp tục cùng cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19” - PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Tam-giam-nhom-con-do-hanh-hung-bac-si-o-tuyen-dau-chong-dich-588277/