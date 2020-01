Đánh bác sĩ, giang hồ cộm cán Bắc lợn lĩnh 4 năm tù

Thứ Sáu, ngày 17/01/2020 17:00 PM (GMT+7)

Cho rằng bác sĩ không quan tâm cứu chữa cho con gái mình, Đinh Việt Bắc (tức Bắc lợn), giang hồ cộm cán ở Ninh Bình, đã chửi bới rồi xông vào túm cổ áo, đánh bác sĩ gây náo loạn bệnh viện.

Chiều 16-1, TAND Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 4 năm tù đối với Đinh Việt Bắc (SN 1982, biệt danh Bắc "lợn"; ngụ xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đinh Việt Bắc bị tuyên phạt 4 năm tù giam tại phiên xét xử ngày 16-1

Theo cáo trạng của VKSND TP Ninh Bình, khoảng 3h15 ngày 9-8-2019, Đinh Việt Bắc đưa con gái là Đ.D.T.M (SN 2017) đến khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để chữa trị vết thương trên trán.

Tại đây, bác sĩ Lê Trần Cương tiếp nhận bệnh nhi, sau đó cùng điều dưỡng Bùi Thị Thu Hà thăm khám, sơ cứu vết thương cho cháu bé. Khi điều dưỡng đang sơ cứu vết thương cho cháu M., bác sĩ Cương đi ra ngoài để làm các thủ tục nhập viện và tiếp nhận các bệnh nhân khác.

Thấy vậy, Đinh Việt Bắc cho rằng bác sĩ Cương không quan tâm đến con mình nên đã chửi bới, sau đó lao vào túm cổ áo, đánh bác sĩ Cương, gây náo loạn cả bệnh viện.

Gần 100 cảnh sát được điều tới hiện trường để bảo vệ phiên xét xử

Không dừng lại ở đó, khi Công an phường Nam Thành (TP Ninh Bình) tới bệnh viện để đảm bảo an ninh trật tự, Bắc "lợn" vẫn tiếp tục chửi bới, đe dọa đòi đánh bác sĩ và có hành vi đấm vào trung tá Phạm Văn Hải, Trưởng Công an phường Nam Thành, đang làm nhiệm vụ tại đây.

Được biết, Đinh Việt Bắc là đối tượng giang hồ cộm cán, năm 2015 Bắc, cũng đã từng bị TAND TP Ninh Bình tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

