Vụ 5 y, bác sĩ bị bắt: Vợ Giám đốc bệnh viện trục lợi 500 triệu tiền thuốc

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 06:58 AM (GMT+7)

Cơ quan An ninh Điều tra đã xác định cụ thể số tiền 1,5 tỷ đồng mà các bị can đã trục lợi từ thuốc của người bệnh tâm thần.

Cơ quan An ninh Điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Vi Văn Lịch.

Ngày 1/11, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 y, bác sĩ của Bệnh viện tâm thần tỉnh Thanh Hoá về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, sau một thời gian điều tra, xác minh, sáng 30/10, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và thi hành Lệnh bắt tạm giam 3 trưởng khoa của bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa gồm ông Vi Du Lịch (SN 1972), Trưởng khoa Nam 1; ông Phan Văn Giỏi (SN 1961), Trưởng Khoa Nam 2 và bà Đinh Thị Thu Hồng (SN 1973), Trưởng Khoa Nữ.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Phan Văn Giỏi.

Đồng thời, Cơ quan An ninh Điều tra cũng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 điều dưỡng bệnh viện này gồm Phạm Thị Nhung (SN 1988), Phạm Thị Phương (SN 1985).

Bà Đinh Thị Thu Hồng là vợ Giám đốc Bệnh viện tâm thần tỉnh Thanh Hoá.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình công tác tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, các đối tượng Vi Du Lịch, Phan Văn Giỏi và Đinh Thị Thu Hồng đã lợi dụng việc kê đơn thuốc vật tư, y tế (y lệnh) đã cắt bớt thuốc, vật tư y tế của các bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa sau đó cho nhân viên mang bán ra ngoài để trục lợi.

Bị can Đinh Thị Thu Hồng.

Cụ thể, bị can Vi Du Lịch đã có hành vi cắt bớt thuốc, vật tư y tế sau đó đưa cho nhân viên tuồn ra ngoài bán trục lợi, gây thiệt hại số tiền hơn 968 triệu đồng.

Bị can Đinh Thị Thu Hồng với cùng hành vi trên đã trục lợi số tiền 501 triệu đồng cùng với các nhân viên.

Bị can Phan Văn Giỏi với thủ đoạn tương tự cũng đã kiếm chác được số tiền 107 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.