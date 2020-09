Tạm đình chỉ công tác phó công an xã nổ súng khiến nam sinh lớp 12 bị thương

Thứ Hai, ngày 07/09/2020 20:00 PM (GMT+7)

Ngày 7/9, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, Giám đốc công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Anh Đức - phó trưởng Công an xã Hoàng Nam (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), đồng thời giao cho thanh tra công an tỉnh làm rõ vụ việc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phó trưởng Công an xã Hoàng Nam đã bị đình chỉ công tác để làm tường trình và phục vụ điều tra - Ảnh: Hoàng Long

Cụ thể, chiều 7/9, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã yêu cầu thực hiên tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với phó công an xã để làm rõ vụ việc ông Vũ Anh Đức dùng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su khiến nam sinh lớp 12 bị thương ở vai.

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cũng giao cho Thanh tra Công an tỉnh Nam Định phối hợp với công an, chính quyền tại địa phương điều tra, làm rõ nội dung vụ việc.

Cũng chiều nay, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng, ông Trần Văn Dương cho biết, đã làm việc với Đảng uỷ, UBND xã Hoàng Nam cũng như các cơ quan nội chính của huyện Nghĩa Hưng về vụ việc này.

"Kết quả phải đợi điều tra từ cơ quan chức năng, nhưng do vụ việc gây bức xúc cho người dân nên tôi đã yêu cầu phải làm rõ các tình tiết, nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn giữa Phó Công an xã Vũ Anh Đức và nam thanh niên và việc này có đến mức độ khiến phó công an xã này phải rút công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su hay không. UBND huyện cũng tiếp nhận một số thông tin khác của người dân về vụ việc này và đã đề nghị cơ quan chức năng làm rõ", ông Dương nói.

Cũng theo vị lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng, nam thanh niên bị trúng đạn cao su hiện vẫn đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để làm rõ thương tích phục vụ điều tra.

Tối 4/9, rất đông người dân kéo đến UBND xã Hoàng Nam khi nghe tin Phó công an xã "bắn" người - Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, như đã đưa tin, tối 4/9, rất đông người dân địa phương bất kể đêm tối đã kéo đến UBND xã Hoàng Nam (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) để yêu cầu làm rõ việc phó trưởng công an xã này là ông Vũ Anh Đức đã rút súng bắn làm một thanh niên bị thương vào khoảng hơn 20h tối cùng ngày.

Đến sáng 5/9, cơ quan chức năng huyện Nghĩa Hưng đã có kết quả điều tra bước đầu về vụ việc.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào lúc 20h15 tại cấu nối trên đường trục xã thuộc đội 11 Sa Hạ, xã Hoàng Nam. Vào thời điểm trên, phó trưởng Công an xã Vũ Anh Đức trên đường xuống kiểm tra địa bàn thì thấy một nhóm thanh niên đang tập trung ở khu vực cầu trên đường trục xã. Do trước đó, trên địa bàn mới xảy ra một số vụ việc về anh ninh nên ông Vũ Anh Đức đã dừng xe, hỏi và yêu cầu nhóm thanh niên giải tán.

Tuy nhiên, một thanh niên trong nhóm là Ngô Thế Phòng (17 tuổi, đang là học sinh lớp 12) không chịu về và xảy ra mâu thuẫn với ông Đức. Quá trình cự cãi, ông Đức đã rút công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su để thị uy. Theo ông Đức tường trình thì súng cao su đã bị cướp cò, viên đạn cao su găm vào vai của Ngô Thế Phòng.

Ngoài ra, tại hiện trường xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng còn thu giữ được một viên đạn cao su bị rơi ra khỏi súng vẫn còn nguyên đầu đạn.

