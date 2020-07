Bị tố chặn xe, xịt hơi cay đánh nhóm người bầm dập, công an xã bảo... nhầm

Thứ Bảy, ngày 25/07/2020 09:36 AM (GMT+7)

Một số công an xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) bị tố vô cớ chặn xe, đánh một số thanh niên nhập viện cấp cứu giữa đêm khuya.

Anh Y Dar Hwing bị chấn thương đầu, đa chấn thương phần mềm, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể (Ảnh: H.Y)

Công an xã say rượu, chặn đánh người!

Ngày 24/7, đang nằm điều trị tại Khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh với nhiều vết bầm trên người, anh Y Dar Hwing (22 tuổi, trú xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) phản ánh nguyên nhân mình nằm viện là do bị công an xã Cư M’gar “vô cớ” chặn xe xịt hơi cay và đánh trong đêm 22/7.

Anh Y Dar kể: “Khoảng 23h ngày 22/7, em chạy xe máy chở theo hai đứa em ngồi sau đi về hướng UBND xã Cư M’gar. Khi còn cách UBND xã khoảng 50m thì em thấy có hai xe máy đi phía sau. Sau đó, một công an xuống xe, lấy bình hơi cay xịt rồi đánh em. Hai người em của em được đuổi đi. Họ đánh em xong, kéo em vào trụ sở công an xã bắt em quỳ xuống và 4 người tiếp tục đánh em”.

“Nó (Công an xã-NV) đòi giết em. Em nói giết thì giết đi, em bị đánh quá nhiều rồi. Lúc này, em thấy anh Hùng (Trung tá Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Công an xã Cư M’gar) đang ở trong phòng trực. Em cầu cứu, em nói anh Hùng ơi cứu em với. Cho em gọi người nhà với, nhưng anh Hùng không nói năng gì hết. Lúc em bị đánh, em thấy có hai thanh niên khác cũng bị đánh cùng em. Sau đó, em cố bỏ chạy ra nhà dân để nhờ gọi điện về cho gia đình”, anh Y Đar nói.

Cũng theo anh Y Đar, những người đánh mình gồm những người tên Hoanh, Minh, Cường và một số nữa không nhớ tên. Những người này đã uống rượu say.

Bác sĩ Nguyễn Văn Trinh, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết: “Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Y Dar lúc 2h sáng 23/7, trong tình trạng bị chấn thương đầu, mặt; đa chấn thương phần mềm, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể; đầu đau và chóng mặt. Qua thăm khám, bệnh nhân bị chấn động não. Sau đó, các vết thương của bệnh nhân đã được bác sĩ xử lý. Hiện sức khỏe đã ổn định và đang nằm theo dõi”.

Theo tìm hiểu của PV, khuya ngày 22/7, ngoài việc đánh anh Y Dar gây thương tích, nhóm Công an xã Cư M’gar còn bị tố đã dùng bình xịt hơi cay, gậy ba khúc, gậy cao su đuổi đánh 2 thanh niên khác là anh Y Thoang Adrơng (21 tuổi, trú tại buôn Ka Na A, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) và Y Thái Niê (18 tuổi, trú tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) gây thương tích.

Theo nội dung tố cáo, khoảng 23h, anh Y Thoang Adrơng điều khiển xe máy chở theo Y Thái Niê đi trên đường Y Ngông (thuộc xã Cư M’gar). Khi đến gần UBND xã Cư M’gar, hai thanh niên thấy đông người cầm gậy đứng phía trước. Lúc này, hai thanh niên nghĩ mình bị thanh niên trong xã chặn đánh nên sợ và vứt xe bỏ chạy.

Y Thoang và Y Thái chạy được khoảng 20m thì bị nhóm người trên (khoảng 5 người-NV) đuổi kịp. Sau đó, nhóm người này đã dùng gậy và bình hơi cay đánh liên tiếp vào người mà không nói lý do vì sao. Đánh xong, nhóm người trên đã đưa Y Thoang và Y Thái về trụ sở UBND xã Cư M’gar rồi tiếp tục đánh. Tại đây, anh Y Thoang phát hiện trong số những người đánh có 2 cán bộ là công an xã và một cán bộ quân sự xã.

Theo người nhà nạn nhân, vào ngày 23/7, một số cán bộ xã Cư M’gar, trong đó có lãnh đạo Công an xã và hai công an viên được cho là tham gia đánh hai thanh niên nói trên đến nhà xin lỗi gia đình. Đồng thời, Công an xã cho biết, sự việc xảy ra là bắt nhầm người. Hiện người nhà đã đưa Y Thoang và Y Thái lên bệnh viện thăm khám, điều trị.

Hai anh Y Thoang Adrơng và Y Thái Niê cũng phản ánh bị nhóm Công an xã Cư M'gar đánh trong đêm 22/7, gây thương tích

Đang xác minh… sẽ xử lý nghiêm

Ngày 24/7, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Cư M’gar thừa nhận: Sự việc này (đánh người dân –PV) công an xã có phần sai. Theo vị lãnh đạo UBND này, nguyên nhân ban đầu là có một thanh niên say xỉn, tới gây gổ, đòi đánh các cán bộ ở chốt trực kiểm soát dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn. Sau đó, cán bộ ở chốt trực đã báo cho lực lượng công an xã đến hỗ trợ và xảy ra xô xát.

Được biết, vào ngày 23/7, một số cán bộ của xã Cư M’gar, trong đó có lãnh đạo Công an xã và hai công an viên đã trực tiếp đến nhà xin lỗi gia đình và hai nạn nhân là Y Thoang và Y Thái. Công an xã Cư M’gar giải thích đã bắt nhầm Y Thoang, Y Thái với các đối tượng khác. Do đó, lãnh đạo Công an xã và hai công an viên nói trên mong muốn gia đình các nạn nhân bỏ qua và hứa sẽ chịu mọi chi phí, thuốc men để điều trị vết thương cho hai nạn nhân.

Cùng ngày, PV đã gọi điện thoại liên hệ với Trung tá Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Công an xã Cư M’gar để nắm thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, Trưởng Công an xã Cư M’gar cáo bận và hẹn sẽ gọi lại sau.

Trung tá Trần Bình Hưng, Trưởng Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc công an xã Cư M’gar có xô xát với người dân xảy ra đêm 22/7. Hiện công an huyện đang tiến hành xác minh, làm rõ sự việc và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Sau đó, sẽ có thông tin phản hồi đến báo chí.

