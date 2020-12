Tá hỏa phát hiện đôi nam nữ tử vong trong lều trông coi cá

Thứ Sáu, ngày 11/12/2020 16:40 PM (GMT+7)

Lực lượng công an đã phong toả hiện trường để thực hiện công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của đôi nam nữ trong lều trông coi cá.

Ngày 11/12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an TP.Bắc Giang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một đôi nam nữ tại lều trông coi cá trên địa bàn xã Song Mai, TP.Bắc Giang.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân xã Song Mai khi đi làm đồng đã tá hoả phát hiện một đôi nam nữ tử vong trong lều trông coi cá của một hộ dân tại xã này nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Danh tính hai người tử vong được xác định là anh T.V.L (SN 1985, trú xã Song Mai) và chị Đ.T.H (SN 1986, trú xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Theo người dân địa phương, anh L. hành nghề tự do, đã ly dị với vợ và có một con gái. Chị H. đang làm công nhân, chồng chị này đã mất nhiều năm. Chị H. đang ở vậy nuôi 2 con học tiểu học và trung học. Cả hai đã tìm hiểu nhau khoảng 2 năm nhưng mối quan hệ này không được gia đình chị H. đón nhận.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/ta-hoa-phat-hien-doi-nam-nu-tu-vong-trong-leu-trong-coi-ca-502020111216415848.htm