Chủ tịch xã tử vong bất thường tại nhà riêng

Thứ Bảy, ngày 21/11/2020 09:14 AM (GMT+7)

Công an TP Hải Phòng thông tin Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cùng lực lượng chức năng đang phối hợp xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân ông Cao Văn C., Chủ tịch UBND xã An Sơn, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Trước đó, vào 9 giờ 15 phút ngày 20-11, người thân phát hiện ông Cao Văn C. (SN 1973, trú thôn 7, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) tử vong trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng ở thôn 7, xã An Sơn.

Ông Cao Văn C. được đánh giá là người nhiệt tình, năng nổ với công việc - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã cử cán bộ xuống hiện trường, đồng thời báo sự việc cho Công an huyện Thủy Nguyên.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Thủy Nguyên và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông C..

Được biết, ông Cao Văn C. hiện đang là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Sơn.

Ông C. đã nhiều năm công tác tại địa phương. Tháng 6-2020, ông C. được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã. Trước đó, ông Chí công tác tại UBND xã trên cương vị Phó Chủ tịch UBND xã An Sơn. Ông C. được đánh giá là người nhiệt tình, năng nổ trong công việc.

Hiện, nguyên nhân tử vong của ông Cao Văn C. đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/chu-tich-xa-tu-vong-bat-thuong-tai-nha-rieng-20201121074446368.htm