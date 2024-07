Tà đạo 'Thiên triều Nam Quốc' ở Bình Thuận - Bài 3: Nạn nhân tố 'đức vua' của tà đạo có dấu hiệu phạm pháp

Nhận diện, xử lý nghiêm, không để tà đạo lây lan Sự xuất hiện của tà đạo “Thiên triều Nam Quốc” ngoài xâm phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội còn làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, làm lệch chuẩn văn hóa, đạo đức xã hội. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự phát triển đất nước; thực hiện tốt đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc...”. Tuy nhiên, tà đạo “Thiên triều Nam Quốc” hoàn toàn không có giáo lý, giáo luật mà mục đích chính là vụ lợi, trái pháp luật. Những clip được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây của tà đạo này cho thấy họ thường xuyên tổ chức tụ tập đông người, làm lễ tập thể lúc nửa đêm, đốt lửa, đọc thần chú gây mất an ninh nông thôn, vi phạm quy chế bảo vệ an ninh trật tự của khu dân cư. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng Ðiều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 như: Ép buộc, mua chuộc người khác; xâm phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường; xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi... Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng... Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Do đó, theo tôi, cần phải nhận diện, cảnh giác và xử lý nghiêm, chấm dứt ngay, không để lây lan tà giáo đã gây ra nhiều hệ lụy này. Ông NGUYỄN MINH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận