Tà đạo 'Thiên triều Nam Quốc' ở Bình Thuận - Bài 1: Gia đình tan nát vì u mê theo tà đạo

Nhóm “Thiên triều Nam Quốc” ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội Đến nay, tỉnh Bình Thuận có tám tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận. Các tổ chức tôn giáo trên đã triển khai các hoạt động, lễ nghi tôn giáo theo đúng hiến chương, điều lệ, giáo lý, giáo luật, đường hướng, phương châm của từng tổ chức và quy định của pháp luật. Qua đó, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số hội, nhóm không khai báo và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, đã lén lút hoạt động để mời gọi, lôi kéo người dân tham gia những hoạt động lệch chuẩn, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, vi phạm quy định của pháp luật. Gần đây nhất, tại xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết xuất hiện nhóm “Thiên triều Nam Quốc”, mặc trang phục cổ trang, đọc lời khấn diệt tà ma, khua tay múa chân, sử dụng nhiều vật dụng cổ quái như hình nhân, cung tên, búa, chảo lửa… để thực hiện các hoạt động, hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hoạt động của nhóm này gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của con người, gây mâu thuẫn trong gia đình, chia rẽ, mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Hành vi, hoạt động của những người tham gia nhóm này đã vi phạm pháp luật và các ngành chức năng đang xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua sự việc này, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị lôi kéo tham gia các tổ chức chưa được cơ quan có thầm quyền công nhận, chấp thuận. Khi phát hiện các hành vi, hoạt động đáng ngờ phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý, đồng thời khuyến cáo người thân và nhân dân nơi cư trú không tham gia bất cứ hội, nhóm nào khi chưa rõ nguồn gốc, lai lịch. Ông NGUYỄN THANH MINH, Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận