Căn nhà cháy trong đêm và hung thủ không ai ngờ tới (P1): Vật chứng bí ẩn dưới đống tro tàn

Đám cháy lúc rạng sáng

Nhà bà Nguyễn Thị D (SN 1975, trú tại xóm Khuổi Vin, xã Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng) bất ngờ bùng cháy vào rạng sáng 6/4/2022. Vào thời điểm đó, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khắp căn nhà, những tiếng nổ "lốp bốp" phá tan bầu không gian yên tĩnh của làng quê nơi góc núi.

Khi đám cháy xảy ra, trong nhà có vợ chồng và D và đứa cháu nhỏ đang ngủ. Rất may, sự việc được phát hiện kịp thời nên cả 3 người kịp chạy ra ngoài, thoát thân. Thế nhưng, sự "hung bạo" của cơn hỏa hoạn đã "liếm" sạch ngôi nhà, thứ tài sản quý giá nhất của gia đình bà D. Tất cả chỉ còn lại là những đám tro tàn sau khi đám cháy được dập tắt.

Những người tham gia dập lửa ban đầu đều nghĩ đám cháy ấy là sự bất cẩn và không may của gia chủ. Ngay chính bản thân bà D cũng thất thần, tự xót thương cho cái "hạn" của gia đình.

Nhận được tin báo, Công an xã Lý Bôn lập tức có mặt tại hiện trường. Trước đống đổ nát, các anh rất tỉ mỉ kiểm tra từng dấu vết. Tuy thế, vào thời điểm ấy, ngay chính cơ quan công an cũng không thể ngờ được rằng, đám cháy này lại ẩn chứa một âm mưu vô cùng thâm độc.

(Ảnh mang tính chất minh họa)

Dấu vết

Khi lật những đám tro đen muội, két lẹt, lực lượng Công an xã Lý Bôn bất ngờ phát hiện nhiều miếng nhựa cháy dở. Những miếng nhựa này dường như là phần còn sót của một chiếc can.

Sát đám cháy, phía ngoài sân nhà bà D xuất hiện vết bánh xe máy in sâu dưới đất. Khi mở rộng ra cổng, công an cũng tìm thấy vết bánh xe. Đặc biệt, những vết hằn này dính cả tro tàn, có hướng đi từ nhà bà D về tỉnh Hà Giang.

Khi xác minh thông tin, phía gia đình nạn nhân và những người dân xung quanh đều khẳng định vào thời điểm đám cháy xảy ra, không có ai ở đây đi xe máy đến hiện trường.

Những dữ kiện này khiến lực lượng công an đưa ra một nhận định, có ai đó đã đi lại khu vực nhà bà D trước, trong và sau khi đám cháy xảy ra. Như thế, đám cháy này dường như không phải là ngẫu nhiên.

Những bất thường tại hiện trường đám cháy được Công an xã Lý Bôn báo cáo về Công an huyện Bảo Lâm. Khi tiếp cận, Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục phát hiện ra nhiều mẩu nhựa xung quanh nhà bà D, phía sân có một đoạn dây thừng cháy dở.

Khi thu thập mẫu nước, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy trong nước có thành phần của xăng. Đến lúc này, giả thuyết về một vụ phóng hỏa đã được hình thành.

Truy tìm kẻ gây án

Xét mức độ, tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Bảo Lâm đã nhanh chóng báo cáo về Công an tỉnh Cao Bằng. Một Ban chuyên án được thành lập nhằm điều tra, làm sáng tỏ vụ cháy đầy bất thường này.

Theo thông tin của người dân thì gia đình bà D sống ở đây rất nhiều năm, về cơ bản là không có nhiều điều tiếng. Hàng ngày, vợ chồng ông bà D chỉ đi nương, rẫy, chưa từng làm những công việc khác mà có thể dẫn tới mâu thuẫn, thù hằn.

Các điều tra viên đã đưa ra một loạt giả thuyết, đầu tiên là vụ cháy xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc; thứ hai là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tình cảm và cuối cùng là đối tượng phóng hỏa với mục đích giết người để cướp tài sản.

Sau quá trình xác minh, công an chỉ còn giữ lại một nghi vấn duy nhất, đó là đám cháy liên quan đến những mâu thuẫn tình cảm, cá nhân. Dẫu vậy, cuộc sống quá "an lành" của gia đình bà D lại đem đến những khó khăn lớn trong công tác sàng lọc.

Hàng loạt đối tượng cộm cán, tha tù, cờ bạc, hành nghề tín dụng trên địa bàn đều được công an đưa vào tầm ngắm, thế nhưng không thu được manh mối nào có giá trị. Công an cũng tập trung rà soát tất cả những người có lịch trình đi lại ở khu vực nhà bà D vào thời điểm trước, trong và sau vụ cháy.

Trong khi các đầu mối đều chưa đem lại kết quả thì trinh sát nhận được thông tin quý báu, đó là tại xóm Khổi Vin có đối tượng thường xuyên say rượu, trước đây đã đốt bếp nhà hàng xóm.

(Ảnh minh họa)

Người đàn ông này ngay lập tức được gọi hỏi. Tại cơ quan công an, đối tượng hiềm nghi đã khai rõ ràng về lịch trình của mình vào thời điểm vụ án xảy ra. Theo đó, lúc nhà bà D bị phóng hỏa, anh ta ngủ tại nhà mình. Những lời khai sau đó được chứng thực là đúng, manh mối đầu tiên lại đi vào "ngõ cụt".

Khi xem xét toàn diện hồ sơ, những dấu vết thu thập từ hiện trường, Ban chuyên án Công an tỉnh Cao Bằng vẫn chưa thể "lần ra" được "nút thắt" nào có giá trị, mọi thứ dường như còn rất mơ hồ.

Ai là kẻ đã chủ tâm đốt nhà bà D?, mục đích là gì? Tất cả những câu hỏi ấy cần một lời giải với chứng cứ vững chắc. Tuy nhiên, vào thời điểm này điều đó là chưa thể.

(Còn nữa)

