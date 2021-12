Sự thật kinh hoàng đằng sau vụ án bác sĩ phụ khoa mưu sát vợ: Bi kịch trong nhà tắm

Thứ Tư, ngày 22/12/2021 13:00 PM (GMT+7)

Trở về nhà sau một buổi sáng chạy bộ, nam bác sĩ kinh hãi phát hiện vợ nằm bất động, máu lênh láng trên sàn nhà tắm…

Khi cái chết thương tâm của bà Leslie Neulander được phát hiện, nhiều người dân xung quanh khu vực bà sống không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối cho số phận người phụ nữ tốt bụng, luôn hết lòng giúp đỡ những người khác. Thế nhưng lâu dần, sự thương xót của cộng đồng bỗng chốc chuyển thành những tin đồn thất thiệt, ngờ vực rằng cái chết của bà Leslie không chỉ đơn giản là một vụ tai nạn. Họ cho rằng, có một tội ác kinh hoàng đã diễn ra phía sau cánh cửa yên ấm nhà Neulander.

Bà Leslie Neulander (61 tuổi)

Tai nạn trong nhà tắm

Vào buổi sáng thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2012, cái chết đầy thương tâm của bà Leslie Neulander (61 tuổi) được trình báo một cách chấn động đến đường dây nóng 911 của cảnh sát. Được biết, người phát hiện ra bi kịch trên không ai khác chính là con gái nạn nhân, Jenna Neulander (23 tuổi).

Qua giọng nói hoảng loạn của Jenna phía bên kia đầu dây, cũng như những tạp âm lẫn lộn trong tiếng hét của các thành viên khác nhà Neulander, các nhân viên trực tổng đài 911 phần nào có thể mường tượng ra khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra tại nhà nạn nhân. Theo đó, Jenna khai báo rằng mẹ cô, bà Leslie vừa bị ngã chấn thương nặng tại nhà riêng khi bà đang tắm. Và hiện tại, bố cô, ông Robert Neulander, đang thực hiện sơ cứu cho vợ mình.

Nhận được tin báo của Jenna, đội cứu hộ và cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường là nhà nạn nhân ở ngoại ô Syracuse, thành phố New York, Mỹ. Thế nhưng, khi họ đến nơi, tất cả đã quá muộn. Bà Leslie đã trút hơi thở cuối cùng. Trên gương mặt lạnh ngắt của bà, không một dấu hiệu nào của sự sống được tìm thấy.

Sự ra đi đột ngột của bà Leslie khiến những người trong nhà Neulander dường như ngã gục. Chồng bà, bác sĩ Robert Neulander ôm mặt khóc đầy đau đớn bên thi thể đẫm máu của vợ. Còn Jenna, cô chỉ biết lại ngồi cạnh bố, hai bố con vừa khóc vừa tự an ủi nhau vượt qua bi kịch này.

Trong khung cảnh hỗn loạn tại hiện trường, các nhà điều tra bỗng tinh ý nhận ra những điểm bất thường. Ban đầu, khi nhận được tin báo, họ được thông báo rằng nạn nhân té ngã trong nhà tắm. Tuy nhiên, khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát lại phát hiện ông Robert đang hô hấp nhân tạo cho vợ ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Quan trọng hơn, có rất nhiều dấu máu rải rác xung quanh phòng ngủ như thể đây mới là nơi nạn nhân đã chết. Điều gì đã xảy ra trong lúc cảnh sát trên đường tới đây?

Để giải thích nghi vấn trên của cảnh sát, sau khi thi thể bà Leslie được đưa đi, hai bố con ông Robert Neulander mới ngồi xuống, cùng nhau kể lại những gì vừa diễn ra.

Hành động đáng ngờ

Ngôi biệt thự sang trọng của gia đình nạn nhân ở ngoại ô Syracuse

Theo lời khai của ông Robert, sáng hôm đó ông đã ra ngoài chạy bộ khi bà Leslie còn đang say ngủ. Biết vợ mình thích cà phê của một quán quen ven đường, ông còn dừng lại và mua cho bà một ly mang về. Thế nhưng, khi về đến nhà, bà Leslie đã không còn nằm trên giường nữa. Nghe tiếng nước chảy xối xả từ vòi sen trong nhà tắm, ông Robert nghĩ rằng vợ mình đang tắm nên ngồi đợi ở ngoài. Mãi một lúc sau, tiếng nước vòi sen vẫn không dừng lại, và ngoài tiếng nước ra, chẳng một âm thanh nào khác được vọng ra ngoài.

Thấy lạ, ông Robert liền tiến đến gọi vợ nhưng lại chẳng thấy ai hồi đáp. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, ông đã xông vào nhà tắm và phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Vợ ông, bà Leslie đang nằm bất động trên sàn nhà tắm sũng nước. Máu không ngừng chảy từ phía sau gáy bà, và dường như, bà ấy đã bị gãy cổ. Trong cơn hoảng loạn, ông Robert liền với ấy chiếc điện thoại trong nhà tắm để gọi cứu thương, thế nhưng, chiếc điện thoại ấy không may lại hỏng từ trước. Do đó, ông liền chạy qua phòng ngủ của con gái, đánh thức cô dậy và kêu cô gọi cứu thương trong khi ông quay lại phòng tắm cứu vợ. Còn về chuyện tại sao thi thể bà Leslie lại trong phòng ngủ, ông Robert khai rằng do ánh đèn phòng vệ sinh quá yếu nên ông đã bế bà lại phòng ngủ để thực hiện sơ cứu dễ dàng hơn. Những chuyện về sau, các nhà điều tra hẳn đã rõ.

Dù ông Robert trả lời rất mạch lạc tất cả những câu hỏi của các nhà điều tra. Tuy nhiên, có điều gì đó vẫn khiến cảnh sát cảm thấy lấn cấn, cho rằng chưa thực sự thoả đáng. Trong đó, một nghi vấn khác được đặt ra. Ai cũng biết rằng, khi sơ cứu một nạn nhân bị chấn thương ở vùng đầu, đặc biệt là gãy cổ, điều cấm kỵ nhất là không được mang vác nạn nhân đi chỗ khác mà cần sơ cứu ngay tại chỗ. Đó là điều ngay cả một học sinh trung học cũng có thể biết. Vậy tại sao ông Robert, một người làm bác sĩ tận 20 năm lại mắc lỗi sơ đẳng như vậy? Liệu có gì còn khúc mắc ở đằng sau vụ án này?

(Còn nữa)

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Sự thật kinh hoàng đằng sau vụ án bác sĩ phụ khoa mưu sát vợ vào 13h ngày 23/12/2021 trên mục Pháp luật.

