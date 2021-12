Bé gái 8 tuổi chết lõa thể trong thùng carton: Trò chơi trốn tìm và phút kinh hoàng

Hung thủ đã dụ bé gái chơi trốn tìm trong nhà kho sau đó lột quần áo, trói tay chân và tấn công tình dục.

Khi cô bé 8 tuổi mất tích, người dân Singapore thuộc mọi tầng lớp đều dõi theo và tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng rồi mọi hy vọng vụt tắt khi cảnh sát tìm thấy thi thể của cô bé trong chiếc thùng carton, trên người không có quần áo. Và danh tính của kẻ thủ ác sau đó khiến ai nấy đều bất ngờ.

Nghi phạm diễn lại cảnh đã làm với nạn nhân Huang Na.

Cái chết đau đớn

Thi thể đã bị phân hủy của cô bé Huang Na được tìm thấy trong một chiếc thùng carton đã khiến cả đất nước Singapore bàng hoàng. Nghi phạm Took Leng How lập tức bị bắt về tội giết người

Công viên Đồi Telok Blangah, nơi hung thủ vứt xác Huang Na chỉ cách căn hộ của Took vài phút đi xe và cách khu chợ nơi Huang Na được nhìn thấy lần cuối khoảng 15 phút.

Cảnh sát phát hiện dấu hiệu vật lộn trong một kho hàng ở chợ bán buôn - địa điểm được ông chủ của Took thuê để chứa rau và đồ khô. Cảnh sát tin rằng đó là nơi Huang Na bị tấn công.

Took bị đưa ra xét xử ngày vào 11/7/2005.

Theo hồ sơ của cơ quan công tố, các đồng nghiệp nhìn thấy Took đi cùng Huang Na vào 13h chiều 10/10/2004 ở gần kho hàng vói một túi xoài trên tay. Họ ngạc nhiên khi thấy Took quanh quẩn ở chợ bán buôn vì Chủ nhật thường có rất ít việc làm.

Khoảng 13h40, Took dụ Huang Na chơi trốn tìm trong nhà kho và cho cô bé ăn xoài. Dấu tích của xoài sau đó được tìm thấy trong dạ dày Huang khi các chuyên gia khám nghiệm tử thi.

Took sau đó đã lột quần áo, trói tay chân và tấn công tình dục Huang. Để đảm bảo rằng Huang không thể tố cáo những gì vừa xảy ra, Took khiến cô bé ngạt thở. Hắn bịt chặt miệng và mũi Huang Na trong ít nhất 2 phút cho đến khi cơ thể cô bé mềm nhũn.

Để chắc chắn, Took còn đè lên người và đá nạn nhân trước khi bọc thi thể vào 9 lớp túi nylon. Sau đó, hắn cho vào thùng carton và dùng băng dính dán chặt lại.

Vì lúc đó là ban ngày, Took không dám đưa chiếc thùng đi vứt. Hắn nghỉ ngơi ở đó đến 17h30 mới mượn xe máy của đồng nghiệp trở về căn hộ của mình và xem TV như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Khoảng 20h, hắn quay lại kho để lấy chiếc thùng chứa thi thể, buộc vào sau xe máy và đi đến Công viên đồi Telok Blangah để vứt. Đến 21h, hắn trả lại xe máy cho người đồng nghiệp. Một giờ sau, Huang Na được người mà mẹ cô bé đã nhờ trông chừng thông báo mất tích.

Án tử cho kẻ sát nhân

Tên sát nhân Took Leng How tạo dáng trước ống kính trong bức ảnh do quản giáo chụp, chỉ vài ngày trước khi bị tử hình.

Bằng chứng pháp y đóng vai trò lớn trong phiên tòa. Kết quả phân tích cho thấy băng dính được sử dụng để dán hộp carton đến từ cùng một cuộn băng dính được tìm thấy trong nhà kho. Dấu vân tay của Took được tìm thấy trên cuộn băng dính. Những chiếc túi nilon dùng để quấn thi thể giống với những chiếc trong cửa hàng nơi Took làm việc. Hàng trăm sợi vải từ quần áo của cả Took và Huang Na được tìm thấy trong nhà kho.

Lời khai của Took sau khi bị bắt cũng được đưa ra làm bằng chứng. Hắn khai Huang Na bị đập vào đầu khi họ chơi trốn tìm. Chi tiết này liên quan đến việc hắn buộc cổ chân cô bé bằng dây khi tắt đèn. "Nếu cô bé có thể tự cởi dây trói trước khi tôi đếm xong và bật đèn lên, cô bé sẽ là người chiến thắng", Took kể.

Bác sĩ pháp y Paul Chui làm chứng rằng Huang Na bị ngạt thở đến chết nhưng các dấu hiệu trên cơ thể Huang Na như lưỡi bầm tím, nôn mửa và mất kiểm soát đường ruột phù hợp với việc cô bé bị co giật. Trong khi đó, nhà bệnh lý học nói rằng co giật là một phần của "quá trình hấp hối" và không phải nguyên nhân chính dẫn đến cái chết.

Các đồng nghiệp của Took làm chứng rằng hắn từng đánh, trói tay Huang Na vì cô bé làm ồn.

Bị cáo bào chữa, thay vào đó, dựa vào lời khai của bác sĩ tâm thần - Tiến sĩ R. Nagulendran, để mong thoát khỏi án tử hình.

Bác sĩ tâm thần nói trước toà, việc Took bóp cổ Huang Na là "vô lý" và "không thể giải thích được" vì cô bé là người mà anh ta "coi như con gái". Phản ứng của Took trước cái chết của cô bé cho thấy anh ta bị tâm thần phân liệt. Điều đó có nghĩa là Took không thể chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành vi đã gây ra. Tuy nhiên, bác sĩ tâm thần G. Sathyadevan bác bỏ việc Took bị hoang tưởng và ảo giác khi gây án.

Chiếc hộp chứa thi thể Huang Na được niêm phong bằng cách dán hai dải băng dính theo chiều rộng ở cả hai đầu, sau đó là ba dải theo chiều dài, và dải cuối cùng dán ngang giữa hộp. Dải cuối cùng ở giữa sẽ ''đảm bảo rằng hộp được dán chặt chẽ''. Chiếc hộp được niêm phong ''một cách có hệ thống".

Bên công tố cũng chỉ ra rằng Took không có tiền sử bất thường về tâm thần, cách anh ta giết Huang Na rất bình tĩnh và có hệ thống. Took đã lên kế hoạch xử lý thi thể và quần áo. Anh ta chọn thùng rác không có camera giám sát để vứt quần áo.

Ngày 26/8, sau phiên điều trần kéo dài 13 ngày, Took bị kết tội và nhận án tử hình. Bản án được thi hành tại nhà tù Changi vào 3/11/2006.

