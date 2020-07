Sử dụng ma túy rồi đánh người dã man vì nghi ngủ với vợ mình

Thứ Hai, ngày 27/07/2020 21:00 PM (GMT+7)

Anh N.T đến nhà vợ Toàn để hỏi vay nợ nhưng không có chị này ở nhà nên ra về. Vừa lúc gặp Toàn lao tới, anh N.T sợ quá bỏ chạy. Toàn gọi điện đe dọa anh NT phải đến để nói rõ sự việc nếu không sẽ giết cả nhà. Tại đây Toàn đã đánh đập NT dã man do nghi "đã ngủ với vợ" mình.

Ngày 27/7, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Toàn (SN 1972, trú tại xóm 8, xã Nghi Kim, TP Vinh) về tội “giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn.

Vào cuối tháng 2/2020, Công an TP Vinh nhận được đơn tố cáo của anh N.N.T (trú tại TP Vinh) với nội dung anh bị Nguyễn Văn Toàn bắt giữ, đánh đập tàn bạo. Toàn đã dí dao, súng vào đầu dọa giết nếu không khai đã ngủ với vợ mình. Vì không có chuyện đó nên anh T. không khai. Toàn đã đánh đập anh T. ngất lên ngất xuống. Chưa hả cơn ghen, đối tượng kéo anh nạn nhân lên tầng 2 khóa cửa lại và tiếp tục đánh đập…

Nhận đơn, Đội CSHS đã vào cuộc điều tra, xác minh. Theo đó vào khoảng 14h ngày 16/ 2, anh T. đến nhà chị B.L (vợ Toàn) để vay 1 số tiền nhưng chị L. không ở nhà nên quay đầu xe máy về nhà. Cùng lúc gặp Toàn đi bên ngoài về, mặt mũi trông bặm trợn nên anh T. sợ bỏ chạy. Vừa về đến nhà thì Toàn gọi điện tới “mày phải đến nhà tao để nói chuyện không tao giết cả nhà”.

Hung khí và súng thu giữ tại nhà Toàn.

Lo sợ đến tính mạng của vợ con, anh T. buộc lòng phải đến nhà Toàn. Tuy nhiên, khi anh T. vừa bước vào nhà thì Toàn lập tức khóa cổng lại, tay vung dao lên trước mặt hỏi, mày đến nhà tao để làm gì? Anh T. nói tôi đến để vay tiền chị L. Toàn dùng chân đá vào mặt làm anh T. choáng váng ngã xuống nền gạch. Nạn nhân vừa kịp tỉnh lại thì thấy tay Toàn lăm lăm khẩu súng dí vào đầu hỏi có phải đến để ngủ với vợ đối tượng không...

Anh T. chấp 2 tay quỳ lạy xin Toàn tha cho vì không thể có chuyện đó. Toàn lấy dùi cui điện dí vào đầu rồi lôi nạn nhân lên tầng 2 tiếp tục tra tấn.

Suốt mấy tiếng đánh đập dã man, đến 17h30 chị L. (vợ Toàn) đi về cũng bị đối tượng đánh chửi thậm tệ. Sự việc được một thanh niên phát hiện và giải thoát cho anh T. chạy trốn khỏi nhà Toàn.

Nguyễn Văn Toàn bị cơ quan chức năng bắt giữ. Qua lấy mẫu xét nghiệm cho thấy Toàn dương tính với ma túy. Đây là đối tượng có 5 tiền án về các tội danh: Trộm cắp tài sản, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đối tượng còn là 1 con nghiện ma túy nhiều năm. Lúc xảy ra sự việc, Toàn đã sử dụng ma túy.

Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh thu giữ 1 gói ma túy đá, 1 khẩu súng, nhiều dao, kiếm, 2 xe ô tô và 1 số giấy tờ khác.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Ke-mang-5-tien-an-danh-dap-nguoi-da-man-604477/Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Ke-mang-5-tien-an-danh-dap-nguoi-da-man-604477/