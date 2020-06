Đồng Nai: Giải cứu 2 mẹ con bị thanh niên ngáo đá khống chế

Chủ Nhật, ngày 14/06/2020 08:20 AM (GMT+7)

Nghi can có biểu hiện ngáo đá đi vào phòng trọ của hai mẹ con dùng dao, kéo khống chế.

Đêm 14-6, Công an phường Tân Hiệp kết hợp công an TP Biên Hòa và công an tỉnh Đồng Nai giải cứu thành công hai mẹ con bị nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá khống chế trong nhà trọ tại phường Tân Hiệp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Quang Hùng (25 tuổi, tạm trú khu phố 5, phường Tân Hiệp) có biểu hiện ngáo đá đi lang thang ở khu phố 5, phường Tân Hiệp.

Nghi can Hùng khi đưa về trụ sở công an vẫn có biểu hiện "ngáo" ma túy. Ảnh: VH.

Khi đến trước cửa phòng trọ của hai mẹ con chị Trần TTTH (quê Bạc Liêu) và con trai 7 tuổi, thấy cửa mở nên Hùng đột nhập vào. Tại đây, Hùng đã dùng dao, kéo khống chế kéo hai mẹ con chị H. vào nhà tắm, đe dọa.

Sau khi nhận được thông tin, công an phường Tân Hiệp đã nhanh chóng báo công an TP Biên Hòa và công an tỉnh Đồng Nai cùng triển khai lực lượng tổ chức giải cứu hai mẹ con bị khống chế.

Đến khoảng 21 giờ 40 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã giải cứu thành công và đưa hai mẹ con chị H. ra khỏi phòng an toàn. Lực lượng công an cũng đã khống chế, bắt giữ Hùng cùng hung khí.

Được biết, Hùng mới ra tù được 4 ngày và có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dong-nai-giai-cuu-2-me-con-bi-thanh-nien-ngao-da-khong-che-918471...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dong-nai-giai-cuu-2-me-con-bi-thanh-nien-ngao-da-khong-che-918471.html