Say xỉn, "yêu râu xanh" giở trò đồi bại với con gái của hàng xóm

Chủ Nhật, ngày 23/08/2020 08:00 AM (GMT+7)

Khi đã ăn nhậu say xỉn, Hảo tìm đến nhà cháu O. Tại đây, lợi dụng 2 cháu bé còn quá nhỏ, không có người lớn ở nhà, Hảo đã giở trò đồi bại với cháu O.

Chiều 22/8, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Hồ Đăng Hảo (SN 1983, ngụ tại thôn Đông Hà, TT.Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Người Hảo giở trò đồi bại chính là bé gái ở cạnh nhà trọ của Hảo.

Cụ thể ngày 21/8, Công an huyện Long Thành nhận được đơn của anh T.X.C (SN 1986, ngụ tại địa phương) tố cáo Hồ Đăng Hảo có hành vi dâm ô con gái mình là cháu T.K.O (sinh ngày 11/12/2011). Ngay sau khi nhận đơn tố cáo từ gia đình anh C., công an địa phương đã vào cuộc điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Hồ Văn Hảo. Đối tượng sinh sống cùng vợ, con tại phòng trọ số 6, dãy phòng trọ thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành.

Trước đó khoảng 10h30 ngày 21/8, sau khi nhậu với bạn xong, Hảo nảy sinh ý định dâm ô với cháu T.K.O. Do đó,Hảo không về phòng trọ của mình mà lại lẻn vào phòng của anh C. và dụ dỗ xin cháu O. cho vào ngủ nhờ.

Lúc Hảo đi vào phòng thì thấy cháu T.Đ.A (SN 2013, em ruột T.K.O), đang nằm chơi game trên nệm dưới nền phòng trọ. Cháu T.K.O cũng vào nằm xuống nệm. Thấy vậy Hảo chen vào nằm giữa 2 cháu bé rồi giở trò dâm ô đối với cháu O. Sau đó Hảo yêu cầu cháu O. giữ kín chuyện, không được nói cho bố mẹ biết rồi đi về. Biết chuyện, gia đình cháu O. đã tố cáo Hảo với cơ quan công an.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/say-xin-lien-gio-tro-doi-bai-voi-con-gai-hang-xom-roi-bi-bat-a487273....Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/say-xin-lien-gio-tro-doi-bai-voi-con-gai-hang-xom-roi-bi-bat-a487273.html