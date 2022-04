Sau cuộc nhậu với cô gái, thanh niên đâm chết người

Trong lúc nhậu, cho rằng chị N. không chấp nhận tình cảm của mình do sự xuất hiện của T, Thành đã thách thức “tình địch” đánh tay đôi.

Nguyễn Ngọc Thành đầu thú sau khi gây án (Nguồn: NLĐ).

Ngày 18/4, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Thành (SN 1994, tạm trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi Giết người.

Quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định một khoảng thời gian trước đây Thành theo đuổi chị N. nhưng không được bạn gái chấp nhận tình cảm. Thời gian gần đây, Thành biết chị N. quen biết với anh P.M.T (SN 1990, trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Khoảng 22h30 ngày 17/4, chị N. cùng Thành, T. và nhóm bạn đến một quán nhậu ở TP Long Xuyên để uống ăn nhậu. Quá trình ăn nhậu, Thành nảy sinh lòng ghen tuông và nghĩ chị N. không chấp nhận tình cảm của mình do sự xuất hiện của T.

Lúc nhóm của anh T. ra về trước, Thành đã thách thức “tình địch” đánh tay đôi. Nghe thấy Thành thách thức, anh T. đã quay lại đánh nhau với Thành và bị Thành dùng dao đâm gục, tử vong sau đó. Gây án xong, Thành đến trụ sở công an đầu thú.

