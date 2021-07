Sau 6 ngày nằm ra đường ‘ăn vạ’, thanh niên bị phạt 9 tháng tù

Chỉ sáu ngày sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan tố tụng đã khởi tố, truy tố và xét xử xong vụ nằm giữa đường "ăn vạ" chống đối tổ tuần tra chống dịch COVID-19.

Sáng 30-7, TAND huyện Phú Hòa (Phú Yên) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1987, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa) chín tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo tòa, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến việc thực hiện nhiệm vụ của những người đang thi hành công vụ, làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử phạt nghiêm.

Bị cáo Hiếu tại phiên tòa.

Như vậy, chỉ sáu ngày kể từ ngày bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, việc xét xử vụ án đã được tiến hành, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ ngày 24-7, tổ tuần tra lưu động Công an huyện Phú Hòa phối hợp với Công an xã Hòa An tiến hành tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hòa An.

Khi Tổ tuần tra đến đoạn đường giao nhau giữa QL1A và QL25 thuộc thôn Ân Niên, xã Hòa An, nhắc nhở việc mua bán hàng trên đường ảnh hưởng đến an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16.

Trong lúc đang làm việc, Hiếu điều khiển xe mô tô đi đến, anh Huỳnh Khắc Vân (thành viên tổ tuần tra) yêu cầu Hiếu xuất trình giấy tờ tùy thân và mục đích đi ra ngoài nhưng Hiếu không xuất trình mà có lời lẽ chửi bới, cầm đá đập xuống giải phân cách, nằm giữa đường thách thức, cản trở giao thông.

Lúc này, anh Trương Công Bảo (cũng là thành viên tổ tuần tra) nhắc nhở thì Hiếu ngồi dậy chửi bới, dùng mũ bảo hiểm đánh một cái trúng vào mũ bảo hiểm của anh Bảo đang đội trên đầu. Sau đó, tổ tuần tra khống chế, đưa Hiếu về trụ sở Công an xã Hòa An làm việc.

