Sát thủ máu lạnh giết hơn 100 người và lời khai gọn lỏn... "thằng đó hiếp dâm"

Ban đầu, Pedro chịu mức án 128 năm, nhưng với việc liên tục gây án trong tù khiến cho tổng thời gian kết án lên đến 400 năm, cũng là mức kỷ lục ở Brazil thời bấy giờ. Tuy nhiên, luật pháp Brazil quy định thời hạn giam giữ dài nhất chỉ là 30 năm. Vì vậy, Pedro phải ngồi tù 30 năm và thêm 4 năm cho các tội ác gây ra trong tù, tổng cộng là 34 năm. Sau khi dành phần lớn thời gian cuộc đời mình ở trong tù, ở tuổi 65 Pedro hiện đang sống tự do tự tại, với rất nhiều những dự định mới.

Ngày 24 tháng 5 năm 1973, Pedro chính thức bị bắt. Hắn bị giữ trong một chiếc xe cảnh sát với hai tên tội phạm nguy hiểm khác. Nhưng đến lúc mở cửa xe, cảnh sát nhận ra một tên đã chết dưới tay của Pedro. Khi cảnh sát hỏi lý do, hắn chỉ trả lời gọn lỏn: “Thằng đó hiếp dâm”.

Vụ giết người khét tiếng dư luận lúc bấy giờ do Pedro xuống tay, là một vụ án xuất phát từ sự thù hận lên đến cực điểm với mục tiêu chính là cha đẻ của Pedro. Khi biết tin cha ruột đã dùng dao rựa để giết vợ, cũng chính là mẹ ruột của Pedro. Hắn đã lên kế hoạch vờ như đến thăm cha mình, nhưng thực ra lại mang theo dao và đâm đến 22 nhát dao vào người cha.

Pedro có tính cách cục cằn và dễ nổi nóng, hắn từng đẩy anh họ mình vào máy ép mía khi cả hai cãi nhau. Dù người anh này may mắn sống sót sau sự cố, tuy nhiên hành động điên rồ ấy đã khiến cho cả trường học náo loạn, sự hoảng sợ bao trùm trong tập thể học sinh cùng giáo viên. Và Pedro bỏ học năm 13 tuổi. Một năm sau đó, ở tuổi 14, hắn đã đoạt mạng nạn nhân đầu tiên là phó thị trưởng của thị trấn. Tất cả chỉ vì ông ta sa thải cha Pedro khỏi công việc bảo vệ trường học, do nghi ngờ ông này ăn cắp thức ăn của trường. Pedro đã bắn ông ta với một khẩu súng ngắn ngay trước tòa thị chính. Nạn nhân thứ hai đến ngay sau đó, Pedro tiếp tục giết chết một bảo vệ - kẻ được cho là tên trộm thức ăn thực sự.

Pedro Rodrigues Filho sinh ra vào năm 1954 tại Minas Gerais, Brazil. Lúc người mẹ còn đang mang thai, bà bị cha Pedro đánh đập tàn nhẫn đến mức khi hắn được sinh ra, hộp sọ đã bị tổn thương. Lớn lên trong hoàn cảnh sống thiếu thốn, có đến 10 em gái và 2 em trai, bị bạo hành bởi người cha, đứa em trai nhỏ nhất đã chết do bị cướp giết hại và một trong những người em gái sau này lại bị chính bạn của Pedro cưỡng bức. Tâm lý Pedro đã sớm trở nên "méo mó". Pedro luôn ám ảnh suy nghĩ “Làm người tốt là sẽ được đền đáp”, có điều cái cách hắn định nghĩa việc làm người tốt lại là “giết hại những kẻ tội lỗi”. Pedro chỉ giết tội phạm, đặc biệt là những tên cướp và tội phạm hiếp dâm .

