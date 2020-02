Sát thủ chuyên “săn” mỹ nữ: Cái chết của một con chó

Chủ Nhật, ngày 01/03/2020 04:00 AM (GMT+7)

Không chỉ cảnh sát, nhiều gia đình khác cũng nhận được những bức thư kỳ lạ được cho là của tên sát nhân. Cuối cùng, cảnh sát cũng tìm được một người có những đặc điểm trùng với "con trai của Sam".

Trong khoảng hai năm 1976 và 1977, một tên sát nhân luôn đi rình rập trên các con phố ở New York (Mỹ) vào ban đêm để tìm con mồi. Hàng loạt vụ giết người man rợ không rõ động cơ, mục đích đã liên tiếp xảy ra trong khi cảnh sát không tìm được manh mối gì ngoài những vỏ đạn 44 ly tại hiện trường. Hắn thậm chí còn gửi những bức thư cơ quan điều tra và tự xưng là "con trai của Sam".

Một số bản phác thảo tên sát nhân bí ẩn.

Trò đùa của kẻ điên khùng

Sau khi những bức thư của tên sát nhân bí ẩn được công bố, gia đình Sam Carr - một công nhân đã nghỉ hưu đang sống tại Yonkers, New York đã thông báo với cảnh sát rằng cách đó không lâu, họ cũng nhận được một bức thư cùng dạng chữ với những bức thư khó hiểu đó than phiền rằng con chó tên là Harvey của gia đình ông sủa quá nhiều. Vài ngày sau, lá thứ hai tiếp tục được gửi tới hộp thư nhà Sam Carr, trong đó viết:

“Tôi đã rất lịch sự yêu cầu ông đừng để con chó tiếp tục ầm ĩ suốt ngày đêm như vậy, nhưng ông đã không làm được… Tôi phải nói rằng tiếng sủa của con chó đã tàn phá gia đình tôi. Chúng tôi không có được sự bình yên, không được nghỉ ngơi.

Ông là kẻ ác độc và không tôn trọng người khác... Ông là kẻ ích kỷ, ông Carr ạ. Cuộc đời của tôi đã bị tàn phá rồi. Tôi không còn gì để mất nữa. Tôi có thể thấy rằng sẽ không có sự yên bình cho cuộc đời tôi, cho gia đình của tôi, cho đến khi tôi chấm dứt sự yên bình của gia đình ông”.

Hoảng sợ, Sam Carr đã tới báo cảnh sát nhưng họ cho rằng đó có thể là trò đùa của một kẻ điên khùng nào đó và cũng chỉ biết nhắc gia đình ông cẩn thận. 10 ngày sau, Carr nghe tiếng súng nổ trong sân nhà mình. Khi chạy ra, ông thấy một người đàn ông mặc quần jeans và áo sơ mi vàng bỏ chạy còn con chó của gia đình nằm trong vũng máu.

Bức thư nặc danh

Không lâu sau, một người đàn ông tên Jack Cassara tại New Rochelle nhận được một tấm thiệp chúc mừng ông đã khỏe trở lại. Tấm thiệp đó do một người tên là Carr, sống tại Yonkers, gửi. Trên có in hình chú chó chăn cừu giống Đức và dòng chữ: “Jack thân mến, tôi rất buồn khi nghe tin ông bị ngã từ mái nhà xuống đất. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất tiếc nhưng tôi tin rằng ông sẽ nhanh chóng cảm thấy khỏe hơn. Xin hãy cẩn thận. Ông sẽ phải nghỉ ngơi ở nhà trong một thời gian dài”. Bức thư được ký tên Sam và Francis Carr.

Cassara cảm thấy khó hiểu vì ông chưa hề ngã từ mái nhà xuống đất và cũng chưa bao giờ gặp ai có tên là Sam và Francis Carr. Ông liền gọi cho những người gửi thiệp theo số điện thoại họ để lại. Vợ chồng Carr đồng ý sẽ gặp Cassara tại nhà họ vào tối hôm đó. Hai người kể cho Cassaras nghe về lá thư kỳ lạ mà họ nhận được về chú chó Harvey và việc nó đã bị bắn như thế nào.

Sau đó, con trai của Cassara là Stephen, 19 tuổi, bỗng tiết lộ một thông tin quan trọng. Cậu nhớ tới một kẻ khá quái đản có tên David Berkowitz, người từng thuê một phòng trong căn hộ của họ vào đầu năm 1976. Người đàn ông đó không bao giờ quay lại để lấy số tiền 200 USD đặt cọc tiền nhà. Điều đặc biệt là hắn luôn tỏ ra khó chịu với một chú chó tên là Harvey.

Cảnh sát bắt đầu điều tra việc chú chó bị bắn. Cùng với thông tin mà Stephen cung cấp về gã đàn ông có tên David Berkowitz, họ thấy rằng Berkowitz có cùng độ tuổi, chiều cao và dáng người như "con trai của Sam".

Lập thức điều tra thông tin về David Berkowitz, cảnh sát biết được người này làm việc cho một hãng dịch vụ an ninh ở Queens. Tuy nhiên hãng này cho biết Berkowtiz đã nghỉ việc từ tháng 7/1976 và chuyển sang làm cho một công ty kinh doanh taxi nào đó.

Từ những thông tin đó, các điều tra viên biết rằng Berkowitz có kiến thức về súng đạn. Công cuộc truy tìm David Berkowitz bắt đầu.

(Còn nữa)

-------------------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Sát thủ chuyên “săn” mỹ nữ: Nghi phạm lộ diện vào 4h00 ngày 2/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/ky-an/sat-thu-chuyen-san-my-nu-cai-chet-cua-mot-con-cho-1063495.htmlNguồn: http://danviet.vn/ky-an/sat-thu-chuyen-san-my-nu-cai-chet-cua-mot-con-cho-1063495.html