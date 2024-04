Sát hại Trung úy công an đang làm nhiệm vụ, gã thanh niên bị tuyên án tử hình

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, hơn 6 tháng trước tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) xảy ra vụ án mạng thương tâm khi một Trung úy Công an thị trấn An Bài trong quá trình truy bắt tội phạm không may hi sinh do bị đối tượng dùng hung khí sát hại.

Trung úy hi sinh được xác định là anh Đỗ Văn Tú (SN 1998, cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ); còn đối tượng gây ra sự việc là Võ Tiến Mạnh (SN 2002, trú xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, cùng tỉnh Thái Bình).

Liên quan đến vụ án nói trên, chiều nay (8/4), Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Tiến Mạnh với tội danh giết người. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, vào lúc 21h50 ngày 22/9/2023, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân ở ngõ 61, đường Phạm Như Trinh, Tổ 5, (thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) xuất hiện 1 đối tượng nghi vấn, đi xe máy và có hành vi trộm cắp tài sản. Ngay lập tức, Trung úy Tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin.

Bị cáo Võ Tiến Mạnh bị HĐXX tuyên án tử hình.

Khi anh Tú đến ngõ 61, nhìn thấy Mạnh đang ngồi trên xe máy; lúc này Trung úy Tú yêu cầu Mạnh cung cấp thông tin cá nhân và xuất trình giấy tờ xe. Vì không mang theo giấy tờ xe và bản thân đối tượng biết anh Tú là cán bộ Công an thị trấn An Bài sợ bị quản lý xe, cho nên Mạnh đã dùng dao mang theo từ trước đâm nhiều nhát vào người anh Tú. Sau khi xảy ra sự việc, anh Tú được mọi người nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã hi sinh.

Về phần đối tượng Võ Tiến Mạnh, sau 14h bỏ trốn, Ban chuyên án Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được Mạnh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.

Với hành vi của mình, bị cáo Võ Tiến Mạnh đã phạm vào tội giết người với tình tiết tăng nặng "giết người trong khi thi hành công vụ" và "có tính chất côn đồ". Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Tiến Mạnh án tử hình về tội giết người và phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền hơn 216 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]