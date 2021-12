Sát hại bạn học rồi bỏ trốn 30 năm vẫn không thoát

Thứ Bảy, ngày 18/12/2021 12:00 PM (GMT+7)

Mâu thuẫn trong quá trình học chung, đối tượng ra tay giết bạn rồi bỏ trốn biệt tích 30 năm, nhưng không thoát được vì "lưới trời lồng lộng".

Ngày 17-12-2021, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau nhiều ngày tổ chức xác minh, truy bắt, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng có liên quan bắt được đối tượng Nguyễn Đức Thuyết (SN 1971, thường trú tại xã An Phụ, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương) là đối tượng có Lệnh truy nã đặc biệt vì đã giết bạn học cùng trường rồi bỏ trốn suốt 30 năm qua.

Do mâu thuẫn với anh Lê Duy Trường khi học tập tại Trường Cơ điện (huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương), ngày 24-12-1991, Thuyết đã dùng thanh kim loại đoạt mạng anh Trường rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam thay tên đổi năm sinh, địa chỉ thường trú, làm nhiều nghề khác nhau, rồi lấy vợ, sinh con.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, được sự phối hợp nhịp nhàng của Công an tỉnh Hải Dương và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, rạng sáng 17-12, trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và tổ chức bắt giữ an toàn đối tượng Thuyết tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

